النصر والخلود | على الهلال الحذر من "الفرسان الثلاثة" .. وكيف تغفل عن نجم العالمي يا رينارد؟

النصر ينذر الهلال بثلاثية في الخلود..

فوز بأقل مجهود، هكذا وجه النصر رسالة إنذار إلى غريمه الهلال قبل جولة الديربيات، بفوز كبير على الخلود بنتيجة (3-1)، في مباراة الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب الأول بارك.

وجاءت ثلاثية النصر عن طريق كريستيانو رونالدو وساديو ماني وجون دوران في الدقائق 4 و26 و41، بينما جاء هدف الخلود عن طريق علي لاجامي بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 72 من عمر المباراة.

واستعاد النصر طريق انتصاراته في دوري روشن، بعد خسارته أمام العروبة وتعادله في ديربي الشباب، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة عن القادسية "الثالث"، بينما تجمد رصيد الخلود عند 31 نقطة، في المركز العاشر.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء النصر والخلود، في مواجهة جولة "يوم العلم"..