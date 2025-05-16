نقاط العروبة صارت حياة أو موت! .. التعاون يخدم الهلال ويهدد بحرمان النصر من 3 بطولات "دفعة واحدة"

النصر يحتاج لمعجزة من أجل إنقاذ موسمه..

قدم فريق الكرة بنادي النصر، موسمًا للنسيان، تحت قيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، بعدما أهدر - على الورق - آخر فرصه لإنقاذ موسم 2024-2025، بتعادل مخيب للآمال مع التعاون بنتيجة (1-1).

وتحت أنظار ما يزيد عن 9 آلاف مشجع، في ملعب الأول بارك، تعثر النصر أمام التعاون، في مباراة الجولة 32 من دوري روشن، حيث تقدم أوتافيو في الدقيقة 51، فيما ردّ روبرتو مارتينيز بهدف التعادل للضيوف في الدقيقة 70.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخاض النصر مواجهة التعاون، في ظل غياب الثنائي كريستيانو رونالدو ومحمد سيماكان، فيما تعرض المدافع محمد آل فتيل، لإصابة قوية أجبرته على مغادرة الملعب في الدقائق الأخيرة، رغم محاولاته لاستئناف اللعب، ليغادر الملعب عبر السيارة الطبية.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي