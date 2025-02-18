النصر أمام "مُعطل الأهلي" ومواجهة سهلة للهلال .. تحديد شكل النخبة الآسيوية رسميًا من دور الـ16 وحتى النهائي

تعرف على شكل بطولة دوري أبطال آسيا "النخبة"..

أسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء، على منافسات مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025؛ حيث تم التعرف على المتأهلين الثماني إلى دور الـ16.

وتأهلت أندية الهلال والأهلي والنصر من السعودية، في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي؛ بينما صعد السد القطري "رابعًا" والوصل الإماراتي كـ"خامس" منطقة الغرب.

وحل استقلال طهران الإيراني في المركز "السادس"؛ متفوقًا على الريان القطري "السابع"، وباختاكور الأوزباكي "الثامن".

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وسيتحدد غدًا الأربعاء، الشكل النهائي للمتأهلين الثماني عن منطقة "الشرق"، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي.