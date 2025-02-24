ارتبط بالنصر والأهلي .. نجم عالمي يفضل الدوري السعودي على الانتقال إلى ليفربول أو آرسنال!

قد نشاهده في الدوري السعودي قريبًا..

لا تزال المملكة العربية السعودية تعمل على ضم أبرز نجوم العالم، إلى دوري روشن للمحترفين؛ ضمن خطة اقتحام قائمة أفضل 5 مسابقات كروية.

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الثورة الرياضية السعودية بدأت في يناير من عام 2023؛ بعد التعاقد مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025.

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وبعد رونالدو.. جاءت العديد من الأسماء العالمية الكيرة في كرة القدم، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ أبرزهم: "كريم بنزيما (الاتحاد)، ساديو ماني (النصر) ورياض محرز (الأهلي)"، إلى جانب نيمار دا سيلفا جونيور الذي مثّل الهلال، لمدة عامٍ ونصف - مليئ بالإصابات -، قبل العودة إلى فريق طفولته سانتوس، وغيرهم الكثير.