النصر ضد الاستقلال | ثلاثي يتوجب على الجمهور الاعتذار له .. وجون دوران "أنت لست ماجد عبدالله!"

أبرز ملامح تأهل النصر لربع نهائي النخبة الآسيوية على حساب الاستقلال..

"لن يتأهل في الرياض" .. عبارة ترددت على أسماعنا منذ انتهاء لقاء ذهاب دور الـ16 من بطولة النخبة الآسيوية بين النصر والاستقلال الإيراني في الأسبوع الماضي..

واليوم .. رسميًا النصر يتأهل لدور الثمانية بالبطولة القارية بعد الفوز أمام الفريق الإيراني بثلاثية نظيفة، على استاد الأول بارك في الرياض.

ثلاثية العالمي أحرزها جون دوران في الدقيقة التاسعة قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 84، وبين هذا وذاك سجل القائد كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 27 من ضربة جزاء. (شاهد الأهداف)

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وفي السطور التالية نسلط الضوء أكثر على ملامح ليلة النصر السعيدة على حساب الاستقلال..