أحمد فرهود

"النصر أو هذا النادي"! .. علي البليهي يفاجئ الهلال بعد قرار الاستغناء عنه

أيام علي البليهي في نادي الهلال أصبحت معدودة..

رسم النجم المخضرم علي البليهي، قلب دفاع عملاق الرياض الهلال، خطة لمسيرته الكروية خلال الفترة القادمة؛ وذلك في ظل رغبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، في التخلص منه.

إنزاجي - حسب آخر التقارير - طلب من الإدارة الهلالية، التخلص من البليهي في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ وسط رغبة قوية من نادي الشباب، في التعاقد معه.

    علي البليهي يحدد خياراته بعد قرار الهلال "التخلص" منه

    وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" مساء اليوم الإثنين، عن أن النجم المخضرم علي البليهي، قلب دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ يضع خياري النصر والاتحاد، على رأس أولوياته في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    الموقع أكد أن البليهي ينتظر عروض من النصر والاتحاد؛ وذلك قبل الموافقة على الانتقال إلى نادي الشباب، الذي تحرك لحسم صفقته بالفعل في الساعات الماضية.

    وأشار الموقع إلى أنه حال لم تصل عروض النصر والاتحاد، في الأيام القادمة؛ سيذهب البليهي إلى الفريق الشبابي، بشكلٍ رسمي.

  • رغبة كبيرة من علي البليهي في العمل مع جورج جيسوس مجددًا

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. موقع "365Scores" أوضح مساء اليوم الإثنين، أن النجم المخضرم علي البليهي، قلب دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ يرغب في العمل مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، من جديد.

    وعمل البليهي مع جيسوس، في "فترتين" داخل الفريق الهلالي؛ وهما "من يوليو 2018 إلى يناير 2019"، ثم "من صيف 2023 إلى مايو 2025".

    وشدد الموقع على أن البليهي، يريد تحقيق النجاحات مع النصر تحت قيادة جيسوس؛ وذلك من أجل الانضمام إلى منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026.

    لكن.. لا يُمكن إغفال إن انتقال البليهي إلى النصر، يحتاج تفاوض العالمي مع الهلال - وهو أمر صعب جدًا بسبب المنافسة بينهما -؛ ما لم يتم فسخ عقد اللاعب بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    أرقام علي البليهي مع نادي الهلال

    علي البليهي البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى الهلال صيف عام 2017؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح.

    ومنذ الانضمام إلى الزعيم.. لعب البليهي 263 مباراة رسمية مع الفريق الأول، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 23 هدفًا وصانعًا 3 آخرين.

    إلا أن المدافع المخضرم أصبح مهمشًا تمامًا، في صفوف نادي الهلال، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وشارك البليهي في 7 مباريات فقط، خلال الموسم الحالي 2025-2026؛ بواقع 377 دقيقة في مختلف المسابقات.

    وتوّج المدافع المخضرم بـ14 لقبًا مع الهلال؛ بينهم ثنائية دوري أبطال آسيا عامي 2019 و2021، إلى جانب "وصافة" كأس العالم للأندية 2022.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 10 انتصارات مع تعادلين، في 12 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 26.

    * فوز: 21.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 61.

    * أهداف مستقبلة: 24.

