Al Raed v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

نجم الاتحاد مقابل عبدالإله العمري .. "شرط النصر" يشعل الميركاتو الشتوي في السعودية!

هل تؤيد رحيل العمري إلى الاتحاد من جديد؟

بينما يشير البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بأن "المادة" تقف أمام إبرام الصفقات في الفترة الشتوية، يبدو أن مسؤولي الأصفر وجدوا حلًا مثاليًا، بعقد صفقة تبادلية مع الاتحاد.

النصر بات بحاجة إلى التدعيمات، بعد ترنحه الكبير في الجولات الأربع الأخيرة؛ والذي أفقده صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، بعدما اكتفى بنقطة وحيدة من أصل "12".

  • النصر يريد صفقة تبادلية مع الاتحاد

    وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي بتال القوس، عبر برنامج "في المرمى" على فضائية العربية، عن رغبة إدارة النصر في إبرام صفقة تبادلية مع الاتحاد.

    وأوضح القوس إن إدارة النصر وافقت على إعارة المدافع عبد الإله العمري إلى الاتحاد، لحين نهاية الموسم الرياضي الجاري، بشرط الحصول على "5" ملايين ريال، وضم موسى ديابي معارًا لمدة 6 شهور أيضًا.

    • إعلان
  • Al Ittihad v Al Qadsiah: Final King's CupGetty Images Sport

    قلب الأسد الذي ورطه عشق الاتحاد مع جماهير النصر

    وكان عبد الإله العمري، قد انتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف الاتحاد، خلال الموسم الماضي "2024-2025"، حيث لعب دورًا كبيرًا في تتويج العميد بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، قبل انتهاء فترة الإعارة، والعودة إلى الرياض.

    ومنذ عودته إلى النصر، كان العمري مصدر جدل كبير؛ حيث لاقى اتهامات بأن ولاءه إلى الاتحاد، والذي انعكس في صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورفضه الاحتفال بأهداف العالمي، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخرج جورج جيسوس، مدرب النصر، في أكثر من مناسبة، للدفاع عن عبد الإله العمري، مؤكدًا أنه يحتفل بصمت، ويكون سعيدًا من الداخل لحظة تسجيل الفريق لأي هدف، كما أنه تحدث مع اللاعب وهو مستمر مع العالمي بلا شك، ويعد لاعبًا مهمًا وملتزمًا للغاية، فضلًا عن كونه القائد الثالث في الفريق بعد كريستيانو رونالدو وسلطان الغنام.

    ومع إصابة محمد سيماكان، بات جيسوس يعتمد على العمري لتكوين ثنائي دفاعي مع إينيجو مارتينيز، حيث أظهر عبد الإله استبسالًا دفاعيًا نال استحسان جماهير النصر، كما أنه نجح في تسجيل هدفين في مرمى الأهلي، وصناعة تمريرة حاسمة ضد الأخدود، فضلًا عن هز شباك الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2.

  • Al Ahli SFC v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    موسى ديابي .. انتفاضة غير مكتملة مع كونسيساو

    ولاقى الجناح الفرنسي موسى ديابي، صافرات استهجان من قِبل جماهير الاتحاد، أثناء استبداله في مباراة الاتفاق، والتي شهدت خسارة العميد بهدف دون مقابل، في مباراة الجولة الخامسة عشرة.

    ورغم تحسن أدائه - نسبيًا - مع قدوم سيرجيو كونسيساو لتدريب الاتحاد، إلا أن موسى ديابي لا يزال يفتقر إلى ذلك المهاجم الفعال الذي كان متربعًا على عرش الأكثر صناعة للتمريرات الحاسمة في دوري روشن السعودي، في الموسم الماضي.

    وشارك جناح أستون فيلا السابق، في "22" مباراة، هذا الموسم، في جميع المسابقات، فيما سجل 3 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة، إلا أن اللاعب لا يزال غائبًا عن زيارة الأهداف، بالتسجيل أو الصناعة، في آخر ثلاث مباريات في دوري روشن.

    وقدم ديابي واحدة من أسوأ مستوياته في مواجهة الاتفاق، حيث أفسد العديد من فرص الاتحاد، بسبب قراراته المتأخرة، رغم انتشاره في الخطوط الأمامية، وتواجده في العمق والأطراف.

  • Cristiano Ronaldo Sadio Mane Al Nassr 2025Getty Images

    النصر يتراجع في غياب "صاحب الظل"

    وبات تراجع نتائج النصر في المباريات الأخيرة، مؤشرًا على الدور الكبير الذي يقدمه الجناح السنغالي ساديو ماني، والذي ترك العالمي في قمة دوري روشن، ليشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، حيث قاد أسود التيرانجا إلى المباراة النهائية.

    وبعد مسيرة مثالية في دوري روشن، حقق فيها النصر، رقمًا تاريخيًا لأول مرة في دوري المحترفين، بالفوز في أولى 10 جولات، تراجع العالمي بشكل مفاجئ، حيث تعادل مع الاتفاق (2-2)، ثم خسر ثلاث مباريات متتالية، أمام الأهلي (2-3) والقادسية (1-2)، ثم الهلال (1-3).

    وجود موسى ديابي مع عودة ساديو ماني، سيوفّر العديد من الحلول الهجومية للمدير الفني جورج جيسوس، خاصة في ظل الأنباء المتواردة، بشأن احتمالية توجه كريستيانو رونالدو إلى الإجازة، ما بين أسبوعين إلى شهر، ومراقبة الأوضاع في الفريق، وفق ما ذكره الإعلامي سعود الصرامي.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الشباب crest
الشباب
الشباب
دوري روشن السعودي
القادسية crest
القادسية
القادسية
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
0