"كفاكم هجومًا ضد نجم الاتحاد وحان وقت نهاية حسرة برشلونة على إينيجو مارتينيز" .. كونسيساو يعلم جيسوس درسًا بملعب النصر

الاتحاد يعود من الباب الكبير..

الفرق الكبيرة هي من تعرف كيف تنهض بعد السقوط؛ وهو ما أثبته نادي الاتحاد في كلاسيكو السعودية ضد النصر، مساء اليوم الثلاثاء.

الاتحاد دخل الكلاسيكو وهو في حالة سيئة للغاية؛ بينما منافسه النصر بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو، يحقق الفوز تلو الآخر محليًا وقاريًا.

لكن على الرغم من ذلك.. قدّم الاتحاد درسًا كرويًا على أرضية ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ ليفوز (2-1) على النصر، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

وافتتح المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، النتيجة لمصلحة نادي الاتحاد في الدقيقة 15؛ قبل أن يدرك البرازيلي أنجيلو جابرييل التعادل للفريق النصراوي، في الدقيقة 30.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ نجح الجزائري حسام عوار في إعادة الاتحاد للتقدم مرة أخرى، وهو الأمر الذي استمر حتى إطلاق صافرة النهاية.

وانضم الاتحاد في دور ربع النهائي لأغلى الكؤوس بذلك؛ إلى كل من "الفتح، الخليج، الخلود، الأهلي، القادسية، الشباب والهلال".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الاتحاد على النصر في كلاسيكو السعودية، مساء اليوم الثلاثاء..

    حسرة برشلونة على إينيجو مارتينيز قد تتوقف الآن!

    جمهور وإعلاميو العملاق الإسباني برشلونة يتحسرون بشدة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ على رحيل قلب الدفاع المخضرم إينيجو مارتينيز.

    إينيجو انتقل من برشلونة إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي؛ وبعقدٍ لمدة موسم رياضي واحد فقط، مع أفضلية التمديد لعامٍ إضافي.

    وبالتزامن مع هذه الصفقة.. تحسنت دفاعات النصر بشكلٍ ملحوظ للغاية؛ بينما فقد برشلونة الكثير من توازنه، في الخط الخلفي.

    وأرجع الكثيرون تخبط دفاعات العملاق الإسباني، في الموسم الرياضي الحالي، إلى رحيل إينيجو للفريق النصراوي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: خسارة برشلونة قائد داخل الملعب وفي غرفة الملابس.

    * ثانيًا: خسارة برشلونة مدافع يجيد تطبيق "مصيدة التسلل" بامتياز.

    * ثالثًا: خسارة برشلونة مدافع مُتمكن في بناء اللعب من الخلف إلى الأمام.

    ولا شك أن كل هذه النقاط صحيحة ولا جدال فيها؛ إلا أن البعض تناسى أن دفاعات برشلونة كانت تستقبل أهدافًا عديدة أيضًا، في وجود إينيجو مارتينيز.

     أيضًا.. دفاع النصر ارتكب أخطاءً ساذجة للغاية، في كلاسيكو السعودية الكبير ضد نادي الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك في وجود إينيجو بالذات.

    مثلًا.. في هدف الاتحاد الأول الذي سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما؛ كان هُناك مشهد صادم للغاية، بطله إينيجو مع زميليه محمد سيماكان ونواف بوشل.

    الثلاثي - سالف الذكر - أخذوا يجرون وراء بعضهم، للحاق بالجناح الفرنسي موسى ديابي؛ وذلك في هجمة الاتحاد المرتدة، دون أن يذهب أحدهم للتغطية على بنزيما.

    هُنا.. قام ديابي بتمرير الكرة إلى بنزيما، الذي وجد نفسه أمام الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس وحيدًا؛ ليسجل هدف الاتحاد الأول، في الدقيقة 15.

    كذلك.. وجدنا نجاح كبير للغاية لنجوم الاتحاد في ضرب "مصيدة التسلل"؛ التي فشل إينيجو وسيماكان في تطبيقها خلال الكلاسيكو، ما يؤكد على ضرورة تخفيف نادي برشلونة من حسرته على مدافعه الراحل.

    سيرجيو كونسيساو يقدّم "درسًا تكتيكيًا" في كلاسيكو السعودية

    قدّم البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، درسًا لمواطنه جورج جيسوس، مدرب عملاق الرياض النصر؛ وذلك في كلاسيكو السعودية الكبير، مساء اليوم الثلاثاء.

    كونسيساو غيّر خطته في الكلاسيكو، على حسب مجريات اللعب والأحداث التي وقعت فوق أرضية ملعب "الأول بارك"؛ على النحو التالي:

    * أولًا: الضغط العالي على وسط ودفاعات نادي النصر.

    * ثانيًا: ضرب "مصيدة التسلل" بكرات بينية خلف المدافعين.

    * ثالثًا: التأمين الدفاعي واللعب على المرتدات السريعة.

    ونجح نجوم الاتحاد في تنفيذ تعليمات كونسيساو بامتياز؛ حيث طبقوا الضغط العالي في أول 20 دقيقة تحديدًا، مع محاولة ضرب "مصيدة التسلل" طوال الشوط الأول.

    أما في الشوط الثاني.. تحوّل الفريق الاتحادي للعب على التأمين الدفاعي، بعد طرد الظهير الأيمن أحمد الجليدان في الدقيقة 49؛ ومن ثم الاعتماد على الهجمات المرتدة.

    3 أسباب أدت إلى سقوط جورج جيسوس الكبير في الكلاسيكو

    واستكمالًا لما ذكرناه في السطور الماضية.. نستطيع أن نؤكد بأن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، فشل في التعامل مع طرق لعب مدرب الاتحاد سيرجيو كونسيساو المختلفة، خلال كلاسيكو السعودية الكبير.

    نعم.. هُناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى فشل جيسوس، في التعامل مع طرق كونسيساو المختلفة في الكلاسيكو؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: سوء حالة مدافعي النصر "إينيجو مارتينيز ومحمد سيماكان" في تطبيق مصيدة التسلل؛ خاصة في الشوط الأول.

    * ثانيًا: اعتماد الكثير من نجوم النصر على اللعب الفردي؛ مع تجاهل العمل الجماعي في بعض اللقطات المهمة.

    * ثالثًا: غياب البرتغالي جواو فيليكس عن مستواه المعهود؛ ما قلل من إيجاد النصر للحلول الفردية.

    لكن أيضًا يجب أن نشيد بعمل العميد الاتحادي؛ الذي نجح في عزل فيليكس تمامًا، وإيقاف إمداداته لمهاجمي الفريق النصراوي.

    حسام عوار يرد على المشككين بـ"أدوار مركبة" رائعة

    هناك لاعب في صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، يجب الوقوف عنده؛ وذلك بعد كلاسيكو السعودية الكبير أمام النصر، مساء اليوم الثلاثاء.

    اللاعب المقصود هُنا، هو متوسط الميدان الجزائري حسام عوار؛ الذي تعرض لانتقادات عنيفة للغاية من جماهير الاتحاد قبل المحللين والنجوم السابقين، خلال الفترة الماضية.

    لكن.. النجم الجزائري رد على هذه الانتقادات بقوة؛ حيث قدّم "أدوارًا مركبة" رائعة مع العميد الاتحادي ضد النصر؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: المساندة الدفاعية لمنع خط وسط النصر، من بناء اللعب بشكلٍ سلس.

    * ثانيًا: بناء الهجمات الاتحادية، وصناعة الفرص إلى زملائه المهاجمين.

    * ثالثًا: لعب دور المهاجم الوهمي، مع منح الحرية إلى زميله الفرنسي كريم بنزيما؛ للتحرك في الخلف وعلى الأطراف.

    وإذا حافظ حسام عوار على هذا الأداء، الذي قدّمه في الكلاسيكو السعودي الكبير؛ فإن الاتحاد سيتحسن كثيرًا في الفترة القادمة، وسيكون قادرًا على المنافسة بقوة على الألقاب.

