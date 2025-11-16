Brozovic Al NassrGetty Images
محمود خالد

النصر يحتفل بك وأنت تفكر في الرحيل يا بروزوفيتش! .. إنذار جديد للإدارة و"ابتسامته النادرة" تثير السخرية

الحديث عن رحيل الكرواتي لا يتوقف..

في الوقت الذي يجمع فيه النقاد وجماهير نادي النصر، على ضرورة ضم محور جديد في الفريق الأول لكرة القدم، ليكون مساندًا لمارسيلو بروزوفيتش، في الفترة الشتوية، جاءت رسالة صادمة من قِبل مصدر مقرب من النجم الكرواتي، تُلمح بأن هذا الموسم قد يكون الأخير له مع العالمي، ما لم تتحرك الإدارة من أجل التجديد.

ومنذ انتقاله إلى صفوف النصر، في صيف 2023، وبات مارسيلو بروزوفيتش، بمثابة "رمانة الميزان" في وسط ميدان الأصفر، مستعينًا بخبرته في ضبط إيقاع اللعب، وممارسة أدوار دفاعية وهجومية "مؤثرة" مع الفريق، ليكون ورقة ثابتة مع اختلاف المدربين بين لويس كاسترو وستيفانو بيولي، ثم جورج جيسوس.

ورغم أن الحديث ليس جديدًا بشأن إمكانية رحيل بروزوفيتش، إلا أن هناك مؤشرًا خطيرًا بأن الكرواتي باتت أيامه معدودة في صفوف النصر، إذا ما لم يأتِ قرار مغاير من قِبل الإدارة.

  

    بروزوفيتش لا يمانع في الرحيل

    وقال مصدر مقرب من بروزوفيتش، لصحيفة "الرياضية"، إن متوسط ميدان النصر، لا يمانع فكرة الرحيل عن قلعة العالمي، والعودة إلى أوروبا.

    يأتي ذلك في إطار اقتراب عقد بروزوفيتش، من الانتهاء في الصيف المُقبل، ما يعني دخوله الفترة الحرة في يناير، والتي تمنحه حق التفاوض مع أي نادٍ، دون العودة لإدارة النصر.

    وأضاف المُقرب من اللاعب، بأن إدارة النصر لم تفاوضه - حتى اللحظة - بشأن تجديد عقده، مؤكدًا أن بروزوفيتش لا ينتظر خطوة النادي العاصمي، وأن الجميع يعرف أنه لاعب مهم، ومع ذلك لم يتلقّ أي عرض للتمديد، على حد وصفه.

    في المقابل، ردّ المصدر المُقرب، على الأنباء المتداولة حول اهتمام نادي يوفنتوس، بضم بروزوفيتش، معلقًا "لم يتواصل أي نادٍ بشأنه حتى الآن، ولكنه لا يمانع في العودة إلى أوروبا".

  • النصر يحتفل بالكرواتي

    وفي خضم الحديث عن مستقبل بروزوفيتش، كشف الحساب الرسمي بنادي النصر عبر منصة (إكس)، عن أجواء احتفالية بالنجم الكرواتي، بمناسبة يوم ميلاده.

    وأظهرت اللقطة تواجد لاعبي النصر في غرفة تبديل الملابس، عندما فوجئ بروزوفيتش بتقديم كعكة احتفالية، لتبدو علامات الدهشة على وجهه.

    وأتبعت تلك اللقطة، تعليقات طريفة من قِبل متابعين، بأنها من النوادر التي يظهر بها لاعب النصر مبتسمًا، خلال لقطة الاحتفال، فيما طالب آخرون بضرورة فتح ملف التجديد معه، كونه عنصرًا لا غنى عنه في صفوف العالمي.

  

    بروزوفيتش والهلال .. واللعب مع إنزاجي

    وشهد مستقبل مارسيلو بروزوفيتش، الكثير من الجدل، خلال الفترة الماضية، مع ظهور تقارير تفيد بأن النجم الكرواتي يرغب في الانتقال إلى الهلال، بزعم وجود المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي سبق وأن دربه في صفوف نادي إنتر، خلال الفترة بين 2021-2023.

    وزادت التقارير من الشعر بيتًا، بزعم رغبة بروزوفيتش في مغادرة النصر، بسبب خيبة أمله إزاء نتائج الفريق وغيابه عن الألقاب، قبل أن يؤكد مصدر مقرب من اللاعب، بأنه يرحب بالبقاء وتجديد عقده مع النصر، بعدما شهدت من تغيّرات كبرى، من شأنها أن تساعد الفريق على التتويج بالبطولات، في الفترة المُقبلة.

    وفي هذا السياق، نفى مصدر لصحيفة "الرياضية"، ما تردد حول وجود بند من قِبل برنامج الاستقطاب، يمنع النجوم الكبار من الانضمام إلى أندية سعودية أخرى، مؤكدًا أن اللاعبين سيكونوا متاحين للأندية الأخرى، من أجل التفاوض معهم فور دخولهم الفترة الحرة، ولا يوجد أي بند يمنع انتقالهم.

  

    مسيرة بروزوفيتش مع النصر .. بطولة وحيدة

    وانضم مارسيلو بروزوفيتش إلى صفوف النصر في صيف 2023، قادمًا من إنتر، في صفقة تقدر بمبلغ 15.7 مليون يورو، فيما يستعد الكرواتي لدخول الفترة الحرة في يناير المُقبل، في ظل قرب انتهاء عقده في يونيو 2026.

    ويملك بروزوفيتش بطولة وحيدة مع النصر، عندما ساهم في تتويج الفريق بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد الفوز على الهلال في نهائي سعودي خالص.

    وشارك بروزوفيتش في 97 مباراة رسمية، مع النصر، ليصبح على بعد ثلاث مباريات من بلوغ نادي المئة، فيما تمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 20 تمريرة حاسمة.

    وفي موسم 2025-2026، وضع بروزوفيتش بصمته في كأس السوبر السعودي في هونج كونج، عندما صنع تمريرة حاسمة أمام الاتحاد في نصف النهائي، ثم سجل هدفًا في النهائي أمام الأهلي، قبل خسارة اللقب بركلات الترجيح.

    ويعول المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، على ثنائية مارسيلو بروزوفيتش وأنجيلو جابرييل في الوسط، فيما يمثل الكرواتي أهمية كبيرة لكتيبة العالمي، باعتباره "جوكر" الوسط الذي يقدم أدوارًا كبرى دفاعيًا وهجوميًا.

    ورغم ودع كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن الانطلاقة المذهلة للنصر مع مدربه جورج جيسوس، بالحفاظ على العلامة الكاملة في أولى 8 جولات من دوري روشن السعودي، و4 جولات من دوري أبطال آسيا 2، تبشر بأن رونالدو ورفاقه سينتهي صيامهم عن البطولات الرسمية قريبًا.