أحمد فرهود

بعد غضب النصر .. اتحاد الكرة يحسم قراره في أزمة "المواليد" وخطوة وحيدة أمام الهلال الآن!

كواليس وأسرار جديدة في أزمة المواليد..

يبدو أن اتحاد الكرة السعودي اتخذ قراره، في أزمة اللاعبين الأجانب تحت 21 سنة "مواليد"؛ والتي شغلت الشارع الرياضي في المملكة، على مدار أسابيع عديدة.

وانتشرت أنباء قوية تفيد باتجاه اتحاد الكرة السعودي، لتعديل نظام اللاعبين "المواليد"، بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2026"؛ وذلك لتسهيل مشاركة المحترفين الأجانب مع أندية دوري روشن.

    أزمة اللاعبين "المواليد" بقيادة ناديي الهلال والنصر

    أزمة اللاعبين الأجانب تحت 21 سنة "مواليد" بدأت مع انطلاق الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ عندما تفاجأ نادي الهلال بعدم قدرته على تسجيل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، في قائمته المحلية.

    الهلال تعاقد مع ليوناردو في صيف 2024 كـ"لاعب مواليد"؛ ولكنه خرج من هذه الخانة، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    هُنا.. كان الزعيم في طريقه للتخلي عن ليوناردو أو تسجيله آسيويًا فقط؛ قبل أن تخدمه الظروف بإصابة ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو، وغيابه لمدة شهرين تقريبًا.

    وقتها.. قرر الهلال رفع اسم كانسيلو من "القائمة المحلية"، مع تسجيل ليوناردو بدلًا منه حتى يناير القادم؛ على أمل إقناع اتحاد الكرة السعودي، بتعديل نظام "المواليد".

    محاولات الهلال تعديل نظام "المواليد"، سار في اتجاهين حسب الكثير من التقارير؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: السماح بمشاركة الـ10 أجانب - بينهم ثنائي المواليد - في المباراة الواحدة، بمسابقة دوري روشن السعودي.

    * ثانيًا: استمرار قيد اللاعبين الذين تم التعاقد معهم صيف 2024 كـ"مواليد" في هذه الخانة؛ حتى لو تجاوزوا السن القانوني.

    وإذا حدثت هذه التعديلات؛ فإن ليوناردو سيتم تسجيله كـ"مواليد" بداية من يناير 2026، مع إعادة قيد كانسيلو بشكلٍ طبيعي في "القائمة المحلية" مجددًا.

    وبالطبع.. النصر اعترض على ذلك؛ حيث أصدر بيانًا ناريًا في الأيام الماضية، مؤكدًا فيه أن تعديل نظام "المواليد" سيخدم ناديًا واحدًا فقط - في إشارة إلى الهلال -.

    وحذر النصر من أنه لن يصمت، وسيصعد الأمر إلى أعلى المستويات؛ إذا تم تعديل نظام "المواليد"، في الميركاتو الشتوي القادم.

    قرار اتحاد الكرة المرتقب في أزمة "المواليد"

    وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن العامر عبر برنامج "دورينا غير"، عن قرار اتحاد الكرة السعودي في أزمة اللاعبين الأجانب تحت 21 سنة "مواليد"؛ وذلك بعد الجدل الكبير الذي صاحبها، في الأيام القليلة الماضية.

    العامر أعلن أن مصادر موثوقة من داخل اتحاد الكرة السعودي، أخبرته بأنه لن يتم تعديل نظام "المواليد"، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وأشار العامر إلى أن المصادر قالت له بالحرف: "نظام المواليد اختياري وليس إجباري.. لم نلزم أي نادٍ بالتعاقد مع أجانب تحت السن؛ حيث كان من الممكن استبدالهم بنجوم سعوديين".

    وبالتالي.. يكون اتحاد الكرة السعودي قد وجه ضربة قوية إلى نادي الهلال؛ الذي سيكون مجبرًا على التخلي عن مهاجمه البرازيلي ماركوس ليوناردو أو ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو في الميركاتو الشتوي القادم، أو تسجيلهما معًا وإخراج أجنبي آخر من "القائمة المحلية".

  • خطوة واحدة أمام الهلال الآن بعد قرار اتحاد الكرة!

    واستكمالًا لتصريحاته.. أوضح الإعلامي الرياضي عبدالرحمن العامر نقلًا عن مصادر في اتحاد الكرة السعودي دائمًا، أن هُناك خطوة واحدة من الممكن أن يقوم بها الهلال أو أي نادٍ؛ يرغب في تعديل نظام اللاعبين الأجانب تحت 21 سنة "مواليد"، في الفترة القادمة.

    هذه الخطوة؛ هي دعوة الأندية إلى جمعية عمومية غير عادية يتم فيها الموافقة على تعديل نظام "المواليد"، ومن ثم الرفع بذلك إلى اتحاد الكرة السعودي.

    واختتم العامر خبره؛ بالقول: "لكن.. المؤكد الآن أن أي تعديل، لن يحدث في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026".

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 19.

    * فوز: 14.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 42.

    * أهداف مستقبلة: 19.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثماني الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.