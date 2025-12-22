Prince Khalid bin Fahad Nassrsocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

السر في أموال الرمز .. "خطأ إداري فادح" يضع النصر أمام كوارث مالية كبيرة بعد إيقاف الفيفا!

"نجم الأهلي أفضل من عبد الله الحمدان في النصر"

يبدو أن قضية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وقراره بمعاقبة النصر بالمنع من التسجيل، قد كشف النقاب عن العديد من الأزمات الإدارية داخل النادي، خلال الفترة الأخيرة.

منذ الإعلان عن قرار الفيفا بضم النصر إلى قائمة الأندية الممنوعة من قيد اللاعبين في الفترة الشتوية، وخرج الكثير من الأقاويل، التي اختلفت حول السبب وراء عقوبة الاتحاد الدولي.

  • Al Shabab v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    5 أسباب وراء "لغز" عقوبة الفيفا ضد النصر

    وأشارت صحيفة "الرياضية" بأن عقوبة الفيفا بإيقاف النصر من القيد، يتعلق بشكوى من نادي مانشستر سيتي، بداعي عدم سداد الدفعات المستحقة في صفقة التعاقد مع إيمريك لابورت، الذي انتقل مؤخرًا إلى أتلتيك بيلباو، حيث كان يفترض سداد مبلغ بـ9 ملايين يورو، في موعد أقصاه 31 أغسطس 2025.

    في المقابل، أفاد الإعلامي محمد البكيري بأن شكوى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق للعالمي، هي سبب الإيقاف، بسبب مستحقات متأخرة بقيمة 5 ملايين دولار، إثر قيام النادي بفسخ عقده من طرف واحد عام 2020.

    من جانبه، قال الإعلامي عايد الرشيدي إن فشل صفقة انتقال المدافع السلوفاكي دافيد هانسكو، لاعب أتلتيكو مدريد، هي السبب، حيث تم الاتفاق بشكل كامل مع النصر، ثم غادر اللاعب إلى النمسا، للانضمام إلى المعسكر وأخلى سكنه، رغم عدم التوقيع الرسمي، ليتم مطالبة النصر بتعويض مالي فقط.

    وأوضح الخبير القانوني أحمد الشيخي، أن الأمر متعلق بصفقة لابورت بالفعل، وإنما الخطأ يتعلق بنظام جديد من الفيفا، تحت مسمى "غرفة المقاصة"، منوطة بتحول الأموال بين الأندية، لتقليل عمليات النصب والاحتيال، إلا أن النصر لم يتبع تعليمات هذه الغرفة بشكل صحيح، ما أدى إلى إحالة ملفه إلى لجنة الانضباط الدولية في الفيفا، والتي أصدرت العقوبة.

    الجديد ذكره الإعلامي سعود الصرامي، موشحًا أن الشكوى التي وصلت إلى الفيفا، تتعلق بمستحقات متأخرة لدى نادي كورينثيانز، فيما يتعلق بصفقة انتقال الجناح الشاب ويسلي جاسوفا إلى فارس نجد.

    • إعلان

  • أموال الرمز ذهبت في اتجاه آخر

    وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي ماجد التويجري، عن كوارث مالية "غير عادية" تنتظر النصر، على حد وصفه. فيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة على النادي العاصمي.

    وقال التويجري، عبر برنامج "كورة"، "لديّ معلومة من مصدر نصراوي قوي جدًا، فيما يتعلق بتهديد النادي بالإيقاف لفترة تسجيل بسبب الإسباني لابورت، بأن الأمير خالد بن فهد، العضو الداعم للنصر، دفع المبلغ للإدارة السابقة والمدير التنفيذي السابق تصرف فيها، في أمور داخل النادي وليس خارجها".

    واستطرد "إن صحت هذه المعلومة، فهذه مأساة كبيرة للغاية، خاصة وأنها المرة الثانية، التي تذهب فيها أموال الأمير خالد بن فهد، إلى اتجاه آخر".

    ونوّه التويجري بأن النصر مقبل على أزمات مالية، مضيفًا أن الأمر لا يتعلق بأموال صفقة لابورت فقط، وإنما أيضًا صفقة جون دوران، المعار لصفوف فنربخشه، التي تجعل الأصفر مطالبًا بسداد مبلغ 17 مليون يورو إلى أستون فيلا".

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-JPNAFP

    نجم الأهلي أفضل من الحمدان

    وفي ظل أزمة منع النصر من التسجيل، أفادت تقارير بأن النادي العاصمي يرغب في التعاقد مع عبد الله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الفترة الشتوية، خاصة وأن عقده سينتهي في يناير، ما يعني أن اللاعب دخل حاليًا الفترة الحرة في عقده.

    من جانبه، قال الناقد الرياضي هاني الداود، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن الحمدان لاعب المنتخب السعودي، وكثير من المدربين اعتمدوا عليه، إلا أنه لن يكون مكسبًا للنصر، إذا ما انتقل إليه.

    وأوضح "في الهلال كوكبة من النجوم، وأدرك بأن الحمدان لا يجد فرصته، ولكني أعتقد أن فراس البريكان (مهاجم الأهلي)، أفضل من الحمدان، وأتمنى أن يجد الأخير فرصته الكاملة مع الهلال.

    وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "الرياضية"، عن رغبة نادي الدرعية، الذي ينشط في دوري يلو للدرجة الأولى، في التعاقد مع عبد الله الحمدان، رغم الإشارة سابقًا إلى أن العرض لا يتوافق مع رغبة الحمدان في البقاء بدوري روشن للمحترفين، من أجل ضمان مقعده الدولي في المنتخب السعودي، قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • الاتهامات تتوالى على النصر

    وكان المحامي خالد الشعلان، قد وجه اتهامًا خطيرًا للموظفين والمسؤولين في النصر، بتعمد ارتكاب الخطأ الذي أدى لإيقاف النادي عن القيد، نظرًا لعدم اتباع الإجراءات السليمة في تقديم مستندات ضرورية لغرفة المقاصة ومتعلقة بإحدى الصفقات.

    وقال الشعلان إن هناك من تعمد فشل أحد الأندية في تقديم مستندات ضرورية لغرفة المقاصة، ومتعلقة بشأن حوالة (مساهمة تضامنية) أو (تعويض تدريب) أو (مبلغ انتقال)، مما نتج عن هذا (ألتعمد) قرار من الفيفا بوقف التسجيل خلال الفترة الشتوية".

  • الرابطة تمنح الأمل إلى العالمي

    في المقابل، أرسلت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعميمًا رسميًا إلى أندية روشن، الخميس الماضي، بتمديد الموعد النهائي لمهلة تسوية مستحقاتهم المالية، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

    الرابطة قررت تمديد الموعد النهائي لتسلم إقرار بعدم وجود مستحقات متأخرة لدى الدائنين، إلى 25 يناير، بدلًا من 25 ديسمبر، أي بتأجيل شهر كامل، تمهيدًا للحصول على شهادة الكفاءة المالية، للتسجيل خلال الفترة الثانية من الموسم.

دوري أبطال آسيا 2
النصر crest
النصر
النصر
الزوراء crest
الزوراء
الزوراء
0