النرويج وسلوفينيا | هالاند جاء لينقذ قومه والتاريخ لم يصمد أمامه!

التاريخ لم يصمد أمام هالاند...

ساهم إرلينج هالاند، قائد منتخب النرويج في تحقيق منتخب بلاده فوزًا هامًا وثمينًا على سلوفينيا، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

وبعد فوز اليوم وصل منتخب النرويج إلى النقطة السابعة في صدارة المجموعة، وبفارق ثلاث نقاط عن النمسا صاحبة المركز الثاني بالتساوي مع سلوفينيا، بينما يتذيل منتخب كازاخستان الترتيب ومعه نقطة وحيدة.

وشارك هالاند، في المباراة بشكل أساسي، ونجح في تسجيل هدفين، ليصل إلى هدفه الثالث، في ثلاث مباريات بدوري الأمم الأوروبية.