"سنتوج بآسيا وهذا تأثير نيمار!" .. سامي الجابر يعلق على تصرف لاعب الهلال الغاضب ويفاجئ الجماهير

ماذا قال سامي الجابر؟!..

فاجأ سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بتصريحات غير متوقعة، بعد مباراة الاتفاق.

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جماهير الهلال في حالة غضب كبير؛ وذلك بعد تعادل الزعيم (1-1) مع الاتفاق، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ والذي يأتي إكمالًا لسلسلة من النتائج المخيبة، في الموسم الحالي.

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ودشنت الجماهير الهلالية وسمًا عبر منصة "إكس"، أصبح من الأكثر تداولًا في أقل من ساعة؛ تطالب فيه برحيل إدارة النادي، مع المدير الفني جورج جيسوس.