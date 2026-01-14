"شعرة تفصل بين استمرار النجاحات والفشل" .. ميركاتو الشتاء يزيد المخاوف على مستقبل الهلال ولكن!

الهلال هو "الرقم الصعب" في الكرة السعودية والآسيوية؛ فهذا الكيان الرياضي الكبير يُقدّم عملًا إداريًا وفنيًا جبارًا، يفوق نظرائه في المملكة والقارة بمراحل.

ورغم بعض التخبطات الإدارية والفنية، من فترةٍ إلى أخرى؛ إلا أن الهلال يستطيع أن ينتفض سريعًا، ولا يترك نفسه يغرق في دوامة التراجع والانهيار.

وستكون المرحلة القادمة من مسيرة الزعيم الهلالي مفصلية، بكل ما تحمله من معاني؛ من أجل استمرار هذه النجاحات، من عدمها.

وتعاني قائمة فريق الهلال الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ من مشاكل عديدة، ونقصًا في بعض المراكز.

وحتى مع هذه المعاناة.. ما يزال الهلال حيًا في جميع البطولات المحلية والخارجية؛ حيث يتصدر دوري روشن السعودي للمحترفين والنخبة الإسبانية، إلى جانب التأهُل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

لكننا نتحدث هُنا عن السنوات القادمة بصفةٍ عامة، وليس الموسم الرياضي الحالي فقط؛ حيث هُناك الكثير من المخاوف بشأن شكل الفريق الأول، مع بعض الأدلة المطمئنة أيضًا.

وسنحاول أن نستعرض في السطور القادمة، بشكلٍ سريع ومختصر؛ هذه المخاوف المحيطة بشكل الفريق الهلالي، والأدلة التي تطمئن الجماهير..