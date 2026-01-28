Goal.com
مباشر
Liverpool HIC 16:9 Getty/GOAL
علي سمير

فخ "المنطقة الحمراء" يضرب ليفربول .. اللغز الذي هدم موسم الريدز وخلق كابوسًا لسلوت في الدوري الإنجليزي

التعاقدات الضخمة والأموال التي أنفقها الريدز في الصيف لم تسعف الفريق

منذ وقت ليس ببعيد، كان ليفربول يقدم نموذجًا للعقلية القوية التي لا تعرف الاستسلام، وذلك بفضل الروح التي كان يبثها الألماني يورجن كلوب بفريقه، وتسببت في حالة من الإلهام في ملعب أنفيلد لاحقت الفريق في كل مكان.

وحتى عندما قرر كلوب الرحيل وتفجير المفاجأة المدوية بمغادرة الريدز في 2024 للحصول على راحة، حصل الفريق على لقب الدوري الإنجليزي مع خليفته أرني سلوت، وحافظ على روحه وشخصيته داخل الملعب.

الأمر تكرر هذا الموسم، عن طريق "انتصارات اللحظات الأخيرة" ضد بورنموث ونيوكاسل يونايتد وبيرنلي، قبل أن يتلاشى كل شيء في لحظة، وتتغير عقلية الفريق من القمة إلى القاع.

الفريق الذي لم يكن يعرف الاستسلام، أصبح متخصصًا في منح الخصوم العودة في الدقائق الأخيرة، ولعل النموذج الأبرز كان بخسارته 3/2 أمام بورنموث يوم السبت الماضي، بهدف قاتل من أمين عدلي.

ماذا حدث في ليفربول؟ إنها المنطقة الحمراء .. نعم الفريق وصل إلى مرحلة غريبة جعلته لا يحتمل التماسك في البريميرليج، ليصبح في المركز السادس بـ36 نقطة مقابل 50 لآرسنال المتصدر.

  • Bournemouth v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    هزائم الدقائق الأخيرة

    بعد الخسارة الأخيرة أمام بورنموث خرج سلوت من أجل الحديث عن انخفاض طاقة اللاعبين في ليفربول، وهو تفسير منطقي للحالة التي وصل لها الفريق من الناحية البدنية والذهنية.

    ما حدث أمام بورنموث ليس صدفة، الريدز واجهوا نفس السيناريو أكثر من مرة هذا الموسم، والخسارة هي الثالثة التي يتلقاها الفريق بهدف في الوقت بدل الضائع.

    ليفربول تمت هزيمته بالطريقة ذاتها أمام كريستال بالاس مطلع هذا الموسم، وكذلك ضد تشيلسي، كما تحولت انتصاراته إلى تعادلات بعد الدقيقة 90 أمام ليدز يونايتد وفولهام.

    وبالنظر إلى قائمة أكثر الفرق استقبالًا للأهداف بعد الدقيقة 80 من عمر المباريات سنجد أن ليفربول يأتي بمركز متقدم ..

    بيرنلي : 11 هدفًا

    برينتفورد وليدز يونايتد ونيوكاسل : 9 أهداف

    ليفربول وفولهام ونوتنجهام فورست ووست هام وولفرهامبتون : 8 أهداف

    بورنموث وتشيلسي ومانشستر يونايتد : 7

    آرسنال : 6

    كريستال بالاس : 5

    صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ناقشت الأمر، وخرجت بتساؤل .. هل الأمر له جوانب بدنية أم مجرد صدفة وسوء حظ للريدز مع سلوت؟

    • إعلان
  • Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    ما هي المنطقة الحمراء؟

    المدرب الهولندي قال بعد الهزيمة من بورنموث:"لدينا بعض اللاعبين الذين نفدت طاقتهم بالفعل"، وذكر ثلاثة أسماء : هوجو إيكتيكي وجيريمي فريمبونج وميلوش كيركيز.

    هذه الجملة عادة ما تظهر لوصف حالة أي لاعب يواجه خطر التعرض لإصابة عضلية بسبب الحمل البدني، والعامل المشترك الذي يجمع الثلاثي هو أنهم من الوافدين الجدد على النادي، ويضاف إليهم ألكساندر إيزاك الذي تعرض لإصابة قوية أفسدت موسمه، وجيوفاني ليوني المدافع القادم من بارما وانتهى موسمه تقريبًا بسبب قطع في الرباط الصليبي.

    "ديلي ميل" استعانت بمارك ليدز، الرئيس السابق لقسم العلاج الطبيعي في سندرلاند وليفربول وعدة أندية أخرى لتفسير الظاهرة، حيث قال:"المنطقة الحمراء تشير إلى وجود اللاعب بمرحلة الخطر، الأمر لا يعني أنه سينهار لا محالة، بل يزيد من احتمالية معاناته من إصابة عضلية سواء في التدريبات أو خلال المباراة".

    وأضاف:"الموقف يشبه ما يحدث في إشارة المرور، عندما تكون حمراء، هل يقع حادث؟ربما نعم أو لا، الأرقام لا تعني كل شي في كرة القدم، لكن يمكن استخدامها لتجنب أي أزمة محتملة، إذا كان لأي لاعب تاريخ سابق في الإصابات، وضغط على أنفسه للعب، فهذا يجعله عرضة للخطر".

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-LIVERPOOLAFP

    إصابات بالجملة

    هناك حالة من سوء الحظ للفريق الحاصل على لقب الدوري الإنجليزي في الفترة الأخيرة، مانشستر سيتي عانى منه في موسم 2024/2025، وفقد نجمه الأول رودري الفائز بالكرة الذهبية، ويبدو أن ليفربول يعاني من نفس المصير.

    ليفربول يعتبر من أكثر الفرق تعرضًا للإصابات في الدوري الإنجليزي، والمشكلة أن الغيابات دائمًا ما تتركز في مكان معين، مثل جيوفاني ليوني وكونور برادلي وجيريمي فريمبونج في خط الدفاع، قبل أن يعود الظهير الهولندي في وقت لاحق.

    بالحديث عن الوجوه الجديدة في ليفربول، سنجد أن البعض يواجه مشاكل مختلفة فيما يتعلق الأمر بالتعود على كثافة المباريات في الدوري الإنجليزي عندما ينتقل إلى فريق جديد بأسلوب مختلف.

    تلاحم المباريات أيضًا يضر باللاعبين ويعرضهم للإرهاق، وعلى سبيل المثال سنجد أن ليفربول ذهب إلى فرنسا يوم الثلاثاء الماضي للعب ضد مارسيليا، وعاد الخميس، ثم توجه إلى بورنموث بعدها بيوم واحد، وخسر في اليوم التالي.

    وبعدها، سيلعب الفريق الليلة أمام كاراباج في دوري أبطال أوروبا، وهي مباراة هامة يريد الفريق الخروج بنتيجة إيجابية منها للتأهل إلى دور الـ16 بشكل مباشر دون الحاجة للملحق، ثم يتعافى الريدز يوم الخميس، ويتدربون الجمعة قبل اللعب مرة أخرى يوم السبت المقبل ضد نيوكاسل يونايتد.

    التراكم الواضح في المباريات ورحلات السفر يجعل الأمور تصبح أكثر صعوبة على اللاعبين، خاصة العناصر الجديدة، حتى ولو جاءت من نفس الدوري مثل كيركيز وإيزاك.

    مارك ليدز واصل حديثه:"الأمر يتعلق بالحمل الزائد على اللاعبين، هذا لا يعني الشعور المفرط بالإجهاد، بل يأتي بالتدريب الكثيف والمستمر بشكل أعلى من المطلوب في أي مباراة".

    وهنا يأتي دور المدرب وجهازه لتخفيف الحمل عن اللاعبين، ولسوء الحظ الفريق لا يملك هذه الرفاهية، محمد صلاح ليس في أفضل حالاته، فيديريكو كييزا لا يمتلك الجودة الكافية لسد الفراغ بدلًا منه، إيكتيكي لا بديل له بعد إصابة إيزاك، كودي جاكبو لم يعوض رحيل لويس دياز، وفلوريان فيرتس يكافح لتكرار مستواه مع باير ليفركوزن.

    كل الطرق تؤدي إلى "المنطقة الحمراء"، هل هذا مبرر لأخطاء سلوت الفنية؟ ربما لا، ولكنه يعطي فكرة عن أحد العوامل التي أدت إلى انهيار ليفربول وخروجه المبكر من سباق المنافسة على لقب الدوري!

0