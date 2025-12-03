Carlos Queiroz Ronaldo Oman GFX GOAL ONLYGOAL AR
أزمة السعودية ليست بجديدة عليه! .. كارلوس كيروش بطل المشاكل "من تهديد كريستيانو رونالدو إلى سخرية الكرة العُمانية النائمة"

كيروش أحد الأسماء المثيرة للجدل في عالم الساحرة المستديرة..

كرة القدم لعبة مليئة بالمشاعر؛ فهي قد تدفع البعض سواء مسؤولين ومدربين ولاعبين أو حتى مشجعين، للقيام بتصرفاتٍ ما غير مُعتادة عنهم أبدًا.

لكن.. هُناك البعض في عالم الساحرة المستديرة - بمجرد ذكر أسماؤهم -، نعرف أننا أمام أشخاص مثيرين للجدل أساسًا؛ وواحد منهم هو المدير الفني البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش.

كيروش الذي يتولى القيادة الفنية لمنتخب عُمان الأول لكرة القدم، أشعل أزمة كبرى خلال الساعات القليلة الماضية، على هامش بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وشكك المدير الفني البرتغالي في فوز منتخب السعودية الأول على نظيره العُماني (2-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات "المجموعة الثانية" ببطولة كأس العرب 2025.

هذا التشكيك جاء بعد رفض الحكم الأردني أدهم المخادمة، الذي أدار المباراة العربية؛ إشهار "الكارت الأحمر" ضد نواف بوشل، ظهير نادي النصر ومنتخب السعودية.

وعرض كيروش لقطة بوشل أمام وسائل الإعلام؛ وذلك باستخدام جهاز الكمبيوتر "لاب توب"، سواء في منطقة التصريحات أو المؤتمر الصحفي.

وبالفعل.. أجمع خبراء التحكيم على أن بوشل، كان يستحق "الطرد" في الدقيقة 83 من عمر مباراة السعودية وعُمان؛ وذلك بعد تدخله العنيف على قدم اللاعب المنافس جميل اليحمدي.

إلا أن تشكيك كارلوس كيروش لم يتوقف هُنا؛ حيث زعم أن هدف السعودية الثاني جاء بعد لمسة يد في بداية اللعبة، قائلًا بسخرية للإعلاميين: "اِستمتعوا بالبطولة الآن".

والحقيقة أن ما فعله كيروش بعد مباراة السعودية وعُمان، ليس بجديد عليه أبدًا؛ حيث أن مسيرته مليئة بكثير من المواقف المثيرة، الذي سنستعرض بعضها في السطور القادمة..

    تهديد كارلوس كيروش للأسطورة كريستيانو رونالدو

    قبل 15 سنة من الآن.. كان المدير الفني المخضرم كارلوس كيروش يتولى قيادة منتخب بلاده البرتغال؛ والذي كان يضم في صفوفه الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم حاليًا.

    وخلال هذه الفترة؛ دخل كيروش في صدام عنيف للغاية مع رونالدو، وتحديدًا بعد توديع بطولة كأس العالم 2010.

    وقتها.. خسر المنتخب البرتغالي (0-1) أمام نظيره الإسباني؛ ليودع بطولة كأس العالم من دور ثمن النهائي، بشكلٍ رسمي.

    وعندما تم توجيه سؤال إلى رونالدو عن أسباب الخروج من المونديال؛ رد قائلًا: "اِسألوا كيروش فهو يُمكن أن يجيب عليكم".

    ليس هذا فقط.. تم رصد الأسطورة البرتغالية وهو يقوم بـ"البصق" على أحد الصحفيين؛ الأمر الذي استغله كيروش في حربه الشخصية معه، فيما بعد.

    نعم.. المدير الفني البرتغالي أكد أن تصرفات رونالدو، لا تتناسب أبدًا مع "لاعب قائد"؛ مهددًا إياه بشكلٍ علني، بعدم المشاركة في "التشكيل الأساسي" للمنتخب الوطني.

    ووجّه كارلوس كيروش رسالة إلى كريستيانو رونالدو وقتها؛ قائلًا فيها: "نحن لا نريد أن نعرف ملاحظاتك.. أنا لستُ هُنا لأكون صديقًا للاعبين؛ حيث يجب وضع مصلحة المنتخب الوطني، فوق أي اعتبار".

    المهم.. هذه المعركة انتهت سريعًا؛ وذلك برحيل كيروش عن القيادة الفنية لمنتخب البرتغال، عقب الخروج من كأس العالم 2010 - بشهرين ونصف تقريبًا -.

    كارلوس كيروش "بطل الأزمات" في مانشستر يونايتد

    قبل فترته مع منتخب البرتغال؛ عمل المدير الفني المخضرم كارلوس كيروش "مساعدًا" للمدرب الأسطوري أليكس فيرجسون، في صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

    عمل كيروش مع فيرجسون في صفوف مانشستر يونايتد؛ كان خلال فترتين مختلفتين، هما: "موسم 2002-2003 ومن 2004 إلى 2008".

    وخلال الفترتين.. تسبب المدير الفني البرتغالي في عديد المشاكل؛ نبرز منها واقعتين تحديدًا، على النحو التالي:

    * أولًا: خلافه مع الأيرلندي روي كين؛ بدرجة أن الأخير صرح قائلًا: "لقد شكك كيروش في ولائي لمانشستر يونايتد.. أعتقد أنه كان عليّ أن أُمزِق رأسه".

    * ثانيًا: خلافه مع "فريق الكشف عن المنشطات" التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ حيث اتهمهم بإزعاج لاعبيه.

    أزمة كيروش مع "فريق المنشطات" وصلت إلى حد فتح تحقيقات رسمية؛ الأمر الذي دفع فيرجسون للتدخل بنفسه، للدفاع عن مساعده البرتغالي وقتها.

    ولا ننسى أيضًا أنه تم اتهام كارلوس كيروش بـ"السلوك غير اللائق"، من قِبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم؛ وذلك في نهاية مسيرته مع مانشستر يونايتد، بسبب وصفه الحكم مارتن أتكينسون بـ"العار".

    إيران ومصر لم يسلما من أزمات كارلوس كيروش

    سنذهب بحديثنا الآن إلى أزمات المدير الفني البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، خلال فترتيه مع منتخبي إيران ومصر.

    وتُعد فترة كيروش مع منتخب إيران الأول لكرة القدم؛ هي "الأطول" مع فريقٍ واحد طوال مسيرته التدريبية؛ حيث أشرف عليه من 2011 إلى 2019، ثم من سبتمبر 2022 إلى يناير 2023.

    ورغم ذلك؛ لم تخلُ هذه الفترة من الأزمات؛ حيث دخل كيروش في مشاكل مع المسؤولين عن الرياضة الإيرانية، على النحو التالي:

    * أولًا: أزمات تتعلق بتفاصيل عقده وحقوقه المالية.

    * ثانيًا: غضبه بشأن خطة استعدادات منتخب إيران للبطولات الدولية.

    أما بخصوص فترته مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، والتي كانت من سبتمبر 2021 إلى أبريل 2022؛ فانتهت بأسوأ طريقة ممكنة.

    ورفض كيروش أن يتنازل عن مستحقاته المالية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد إقالته من منصبه بشكلٍ رسمي؛ بل ولم يقبل فكرة دخول وسطاء، لحل الأزمة بالتراضي دون تصعيد.

     وقام المدير الفني البرتغالي المخضرم بإرسال "رسائل نصية" إلى جميع وسائل الإعلام المصرية، يندد فيها بعدم حصوله على مستحقاته المالية؛ مع اتهام مسؤولي اتحاد الكرة المحلي، بتعمُد التباطؤ في منحه حقوقه.

    سخرية كارلوس كيروش من "الكرة العُمانية النائمة"

    وأخيرًا.. يجب أن نذكُر أن المدير الفني البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، فتح النار على الاتحاد العُماني لكرة القدم؛ الذي يشرف على قيادة منتخبه الوطني حاليًا.

    هجوم كيروش على الاتحاد العُماني؛ جاء بعد فشله في قيادة المنتخب الوطني للتأهُل إلى كأس العالم 2026، من بوابة الدور الرابع للتصفيات أو "الملحق الآسيوي".

    وقتها.. قال المدير الفني البرتغالي المخضرم في حوار مع قناة "عُمان الرياضية": "مستوى الدوري المحلي يقتل كرة القدم العُمانية.. الواقع يقول إن هذه اللعبة كانت نائمة في البلاد، خلال السنوات القليلة الماضية".

    وأضاف كارلوس كيروش: "هل تعتقدوا أن الجماهير غبية؟.. لا هم ليسوا أغبياء؛ فالمشجعون لا يذهبون للملاعب العُمانية، لأنهم لا يستمتعون بالمباريات".

    وأشار كيروش إلى أنه ذهب ليُتابع إحدى المباريات في الدوري العُماني، وشاهد 6 أشخاص فقط يتواجدون في المدرجات؛ قائلًا بسخرية: "إذا أردت رؤية لقاء هُناك، ستشعر بالنعاس".

    وتولى كيروش القيادة الفنية لمنتخب عُمان الأول لكرة القدم، في شهر يوليو من العام الحالي "2025"؛ ولكنه لم يحقق النتائج المرجوة منه، حتى الآن على الأقل.

    * أرقام كارلوس كيروش مع منتخب عُمان:

    - مباريات: 9.

    - فوز: 3.

    - تعادل: 2.

    - خسارة: 4.

    - أهداف مسجلة: 14.

    - أهداف مستقبلة: 14.