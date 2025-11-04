استعدادًا لمنصب جديد بعد تجربة المنتخب السعودي "الفاشلة" .. روبرتو مانشيني يحضر مواجهة الأهلي أمام السد

منتخب السعودية الأول لكرة القدم لم يقدّم أي شيء يذكر تقريبًا، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني.

وقاد مانشيني المنتخب السعودي في 18 مباراة دولية؛ محققًا خلالها 7 انتصارات و5 تعادلات، مقابل 6 هزائم.

وودع الأخضر مع المدير الفني الإيطالي، مسابقة كأس أمم آسيا الأخيرة من دور الـ16؛ بعد الخسارة أمام منتخب كوريا الجنوبية بـ"ركلات الجزاء".

وشهدت مشاركة منتخب السعودية في هذه البطولة، أزمة كبيرة للغاية؛ عندما تم اتهام عدد من اللاعبين بـ"التمرد" على مانشيني، مع معاقبتهم بشكلٍ رسمي.

ومن ناحيتهم.. سخر عدد من نجوم منتخب السعودية في عهد مانشيني، من المدير الفني الإيطالي؛ وذلك بعد إقالته من منصبه.

مثلًا.. القائد السعودي الكبير سلمان الفرج وصف مانشيني بـ"الفقير فنيًا"؛ بينما أكد المدافع المخضرم علي البليهي أن المدير الفني الإيطالي، كان يقلل من نجوم المنتخب الوطني باستمرار.