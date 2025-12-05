Salem Aldawsari Lamine Yamal Saudi Comoros (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

قادمون أيها الإسبان: نجوم الهلال أنقذوا رقبة رينارد بسلاح "إنجليزي" .. وتذكروا رقم 12 في جزر القمر!

الأخضر يعبر رسميًا إلى ربع نهائي كأس العرب..

وكأن قرعة المونديال قد ألهبت حماسهم، فنزلوا أرض ملعب البيت، ليرسلوا رسالة من قلب مواجهة جزر القمر، إلى العالم أجمع، "نحن السعودية، قادمون إلى كأس العالم 2026 بقوة".

المنتخب السعودي حقق انتصارًا عريضًا على جزر القمر بنتيجة (3-1)، من قلب ملعب البيت، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025".

وجاءت ثلاثية المنتخب السعودي عن طريق محمد كنو "هدفين" وسالم الدوسري، في الدقائق 45 و51 و76، فيما وقّع إبراهيم يوسف على هدف جزر القمر، في الدقيقة 63.

وقطع الأخضر أولى تذكرة إلى ربع نهائي كأس العرب 2025، بعدما تزعم صدارة المجموعة الثانية، محافظًا على العلامة الكاملة في أولى جولتين، ليصل إلى النقطة السادسة، ويضمن التأهل بقطع النظر عن الجولة الأخيرة.

في المقابل، كتب جزر القمر نهاية رحلته مبكرًا في البطولة العربية، بعدما حل في المركز الأخير بلا نقاط، فيما يحل المغرب في الوصافة بـ4 نقاط، ثم سلطنة عمان "ثالثًا" بنقطة واحدة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة السعودية وجزر القمر، على النحو التالي..

  • Saudi Arabia v China - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport

    من سالم الدوسري .. قادمون أيها الإسبان!

    رغم أنه رفض الحديث عن رأيه إزاء قرعة كأس العالم 2026، ووقوع المنتخب السعودي مع إسبانيا في مجموعة واحدة، بعد المباراة، إلا أن سالم الدوسري، قائد الأخضر، قدم من قلب الملعب، رسالة غير منطوقة، ليعلنها على الملأ: قادمون أيها الإسبان.

    وبعد مواجهة عمان، لا يزال سالم الدوسري يقدم أفضل مستوياته مع الأخضر، بعدما سجل هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين إلى محمد كنو.

    وهناك 3 نقاط تستحق الذكر في أداء سالم الدوسري، في مباراة جزر القمر..

    * الدوسري قدم جبهة يسرى خطيرة للأخضر أمام جزر القمر، وأثبت أنه يملك حلولًا مختلفة للوصول إلى المرمى، سواءً بكراته العرضية "المتواصلة منذ مباراة عمان"، أو بهدفه الثالث، الذي قدم فيه لمحة فنية رائعة بالتوغل بين الدفاع ثم التسجيل بطريقة رائعة.

    * الدوسري لم يتألق هجوميًا فقط، بل كان يتراجع أيضًا لأداء أدوار دفاعية، خاصة من أجل إيقاف خطورة الجناح حسين زاكواني.

    * سرعة الدوسري، في استغلال المساحات، والذي تمكن في دقيقة واحدة من التواجد في الدفاع، ثم الانطلاق من الخلف، فضلًا عن "انسيابية" الحركة من الطرف إلى العمق، وحسن قراءة الملعب، وتمرير الكرات البينية بين الدفاعات.

    • إعلان
  • Saudi Arabia Herve Renard KSA GOAL ONLYGOAL AR

    نجوم الهلال ينقذون "رقبة" رينارد

    في ظل الغضب الجماهيري في السعودية، تجاه المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، بداعي ترك المنتخب للذهاب إلى الولايات المتحدة، لحضور قرعة كأس العالم، كانت التركة ثقيلة على مساعده فرانسوا رودريجيز، وسط ترقب الجماهير لأي تعثر يضعه مع رينارد تحت المقصلة.

    ولكن، نجوم الهلال أنقذوا رقبة رينارد، والمنتخب السعودي بالطبع - بشكل عام -، بعدما جاءت الثلاثية بصبغة "هلالية" بثنائية كنو وإبداع سالم الدوسري.

    ولعل كنو، كان أحد أبرز نجوم المباراة، ليس فقط بسبب الهدفين، وإنما لتحركاته الرائعة وانتشاره في مختلف أرجاء الملعب، وتنوع تحركاته في العمق والطرفين، فضلًا عن قراءة تحركات سالم الدوسري، وترجمتها بشكل رائع، ليكللًها بتحقيق رقم فريد، كأول مرة يسجل فيها ثنائية مع المنتخب السعودي.

    وصرّح كنو أيضًا بعد المباراة، إن رينارد كان يتابع معهم أولًا بأول، رغم تواجد الأخير في الولايات المتحدة، كما كان يجعل اللاعبين متحفزين، وكأنه موجود معهم، ما يمنح الفرنسي صك البراءة أمام تهمة "التجاهل" للأخضر.

  • طريقة إنجليزية .. وتذكروا نجم جزر القمر

    رغم أن المنتخب السعودي سيطر على مجريات اللعب، وخاصة في الشوط الثاني، إلا أن لاعبي جزر القمر أظهروا "جرأة" في المرتدّات الهجومية.

    الخطورة التي أظهرها جزر القمر، كانت تتمحور حول لاعب واحد، وهو حسين زاكواني، رقم "12"، الجناح الأيمن، الذي أظهر خطورة واضحة في تلك الجبهة، بفضل انطلاقاته ومراوغاته الرائعة، الأمر الذي دفع المدرب المساعد فرانسوا رودريجيز على محاصرته بـ3 لاعبين، من أجل إيقاف خطورته، خاصة وأنه كان يحاول استغلال تقدم أيمن يحيى في عدد من المناسبات.

    الجناح الذي يلعب في شاتورو الفرنسي، قدم أخطر فرص بلاده في اللقاء، سواء بكرته العرضية التي قابلها ناصر حميدو برأسية هددت مرمى العقيدي في الدقيقة 20، أو بصناعة التمريرة الحاسمة لهدف إبراهيم يوسف، أو لمحاولته استغلال تقدم دفاع الأخضر، لينطلق إلى العمق مستغلًا تمريرة طويلة بينية، قبل أن ينجح جهاد ذكري في إعاقته بالدقيقة 75.

    على النقيض، شاهدنا المنتخب السعودي يلعب على تأمين دفاعاته بالضغط الهجومي المتواصل، كما ظهر لاعبو الأخضر وهم يطبقون الطريقة الإنجليزية مع ساوثجيت في كأس العالم 2022، بوقوف اللاعبين صفًا داخل منطقة الجزاء، أثناء استقبال كرة ركنية، من أجل إرباك الدفاع.

  • كلمة أخيرة..

    أفضل ما صنع المنتخب السعودي، أنه لم يضطر للدخول في حسبة النقاط، قبل مواجهة المغرب بالجولة الأخيرة، ولعب بقلب مقاتل، في غياب مدربه هيرفي رينارد.

    ويمكن القول إن سالم الدوسري أعاد اكتشاف نفسه في كأس العرب، ورد على جميع المنتقدين، لأخطائه وتراجع مستواه مع الأخضر في المرحلة الماضية، ليساهم في جميع أهداف الأخضر الخمسة حتى الآن.

    ورغم إشارات القلق من دفاع الأخضر، في ظل اعتماد جزر القمر على الكرات العرضية الخطيرة، وما نبهنا به مسبقًا حول معاناة المنتخب السعودي مع العرضيات، إلا أن الأخضر اعتمد مقولة "خير وسيلة للدفاع إلى الهجوم".

    رسالة إلى المنتخب السعودي، أثبتم أن "الروح" سبيل الانتصار، ولعل فرصة الأخضر باتت موائمة من أجل إنهاء الصيام عن البطولات، من بوابة كأس العرب، إلا أن الطريق لا يزال طويلًا.

كأس العرب
المغرب crest
المغرب
المغرب
السعودية crest
السعودية
السعودية
كأس العرب
عمان crest
عمان
عمان
جزر القمر crest
جزر القمر
جزر القمر