المنتخب السعودي ضد ترينيداد وتوباجو | شكرًا إلى الهلال الذي أنقذ سمعتك .. الأخضر يستحق الشفقة وهيرفي رينارد كتب "نهاية مؤقتة" لنجمه!

أبرز ملامح تعادل المنتخب السعودي أمام ترينيداد وتوباجو..

بأقل مجهود وأقل أهداف صعد المنتخب السعودي لربع نهائي كأس كونكاكاف الذهبية، في أول مشاركة له في البطولة القارية..

الأخضر اختتم مرحلة دور المجموعات من كونكاكاف بالتعادل الإيجابي (1-1)، أمام ترينيداد وتوباجو، اليوم الإثنين.

دانتي سيلي افتتح التهديف أولًا في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول لترينيداد وتوباجو، قبل أن يتعادل فراس البريكان للأخضر في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

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هذا التعادل رفع رصيد الأخضر للنقطة الرابع في وصافة المجموعة الرابعة، ليصعد رفقة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية "المتصدر" بتسع نقاط إلى ربع النهائي، فيما يودع ترينيداد وتوباجو رفقة هايتي البطولة برصيد نقطتين وواحدة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا أبرز ملامح مواجهة المنتخب السعودي أمام ترينيداد وتوباجو..