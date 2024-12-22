المنتخب السعودي يدفع ثمن "عشوائية" رينارد .. شوارع مفتوحة وسالم الدوسري ضمن 3 نقاط مضيئة أمام البحرين

السعودية تكتب الخسارة الأولى في خليجي 26..

استفاقة متأخرة، كتب معها المنتخب السعودي، خسارة مؤلمة أمام البحرين بنتيجة (2-3)، على ملعب جابر الأحمد الدولي، ضمن حساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

وتقدم مهدي عبد الجابر بالهدف الأول للبحرين، في الدقيقة 19، ثم أضاف مهدي الحميدان الهدف الثاني في الدقيقة 38، وبينما قلص مصعب الجوير الفارق لصالح السعودية في الدقيقة 73، إلا أن الأحمر البحريني عاد سريعًا بالهدف الثالث عن طريق محمد المرهون في الدقيقة 76، فيما رد صالح الشهري بالهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وحصد المنتخب البحريني أولى 3 نقاط في كأس خليجي زين 26، ليتزعم صدارة المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن العراق، حامل اللقب، بينما تجمد الرصيد السعودي بلا نقاط، لينهي الأخضر الجولة الأولى بلا نقاط.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة السعودية والبحرين في كأس خليجي زين 26..