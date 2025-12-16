وجه سامي الجابر، أسطورة الكرة السعودية، رسالة نارية للمسؤولين عن المنتخب السعودي بعد الخسارة أمام الأردن في نصف نهائي كأس العرب فيفا 2025 مساء أمس في قطر. فما الذي قاله؟
"المال لا يصنع منتخب" .. رسالة نارية من سامي الجابر بعد خسارة السعودية أمام الأردن في كأس العرب!
الأردن تطيح بالسعودية
المنتخب الأردني بقيادة مدربه المغربي جمال السلامي، حقق الفوز أمس الإثنين، أمام نظيره السعودي بهدف نظيف، سجله نزار الرشدان بفضل ضربة رأس في الدقيقة 66 من عمر المباراة، ضمن نصف نهائي كأس العرب قطر 2025.
هذا الفوز أهل النشامى لمواجهة المنتخب المغربي في النهائي، المقرر له 18 من ديسمبر الجاري على استاد لوسيل في العاصمة القطرية "الدوحة".
أما المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، فيلتقي بالمنتخب الإماراتي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العرب 2025، والمقرر لها 18 من ديسمبر الجاري، على استاد خليفة الدولي (الريان).
رسالة نارية من سامي الجابر
سامي الجابر بدأ حديثه عن المباراة بتهنئة المنتخب الأردني والإشادة الكبيرة به، مستغلًا نجاحه الكبير رغم قلة إمكانياته المالية بالتأكيد على أن المال لا يصنع منتخبًا قويًا بل الفكر.
وأضاف عبر برنامج "نادينا" "نبارك للنشامى، منتخب أكثر من رائع ومشرف لكل العرب، ولا ننسى أنه لعب نهائي كأس آسيا في 2023 وتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 مباشرة دون ملحق. هذا عمل كبير يُشكر ويُذكر من الاتحاد الأردني، وهو الذي صنع منتخبًا قويًا يُقارع الكبار، لأن المال لا يصنع منتخب بل الفكر، فالقيمة السوقية بين المنتخبين مختلفة تمامًا لكن عمل الأردنيين على الملعب كان جبارًا".
أضاف "جمال السلامي كان أحد الأيام مساعد هيرفي رينارد لكنه اليوم أصبح الطالب الذي تفوق على الأستاذ، اليوم الأردن قدم أداءً ملفتًا رغم غياب نجميه يزن النعيمات وموسى التعمري. أتابع المباراة اليوم وأتمنى أن نعود في اللقاء لكني أرى المنتخب الأردني لا يعطي أي فرصة لنا بفضل روحه القتالية العالية، لقد حرمونا من المساحات وضغطوا بقوة على جميع نجومنا، وهو عكس ما فعلناه نحن والدليل هدفهم في مرمانا".
تابع "المنتخب الأردني يمتلك 20 لاعبًا جاهزًا تمامًا، قد لا تكون كامل المجموعة على مستوى فني عالٍ جدًا لكنهم يغطون النواقص بعوامل أخرى، يملكون شجاعة كبيرة وانضباط تكتيكي وفكر وقلب. المنتخب السعودي لعب شوط أول جيد لكن الصراعات البدنية اليوم جعلتني أظن أن الأردنيين هم من يلعبون في دوري روشن وليس نحن. النشامى يستحقون الحديث عنهم بتلك الصورة ومن حديثنا عنهم نستطيع اكتشاف مشاكل المنتخب السعودي، وهم درس لمن يظن أن المال يصنع كل شيء".
مشوار السعودية لنصف النهائي
كتيبة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بدأت مشوارها في كأس العرب قطر 2025، بالفوز أمام عمان (2-1)، ثم انتصار جديد أمام جزر القمر (3-1)، ثم ختام دور المجموعات بالهزيمة أمام المغرب (0-1).
بهذه النتائج، احتلت السعودية المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، خلف المنتخب المغربي (سبع نقاط)، فيما حلت عمان في المركز الثالث بأربع نقاط، وأخيرًا جزر القمر دون أي نقطة.
في ربع النهائي، اصطدم المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني، ليُهزم الفدائيون بثنائية مقابل هدف وحيد، ومن ثم تأهل الأخضر لنصف النهائي.
مشوار الأردن لنصف النهائي
بالانتقال للنشامى، فقد استهلوا مشوارهم في دور المجموعات بالفوز أمام الإمارات (2-1)، ثم الانتصار أمام الكويت (3-1)، وأخيرًا هزيمة المنتخب المصري (3-0).
واحتل المنتخب الأردني المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط (العلامة الكاملة)، أمام الأبيض (4 نقاط)، مصر (2)، والكويت (1).
فيما كان الانتصار في ربع النهائي أمام العراق بهدف نظيف.
خصم النهائي
بعد الفوز في مواجهة المنتخب السعودي بنصف نهائي كأس العرب قطر 2025، من المقرر أن يصطدم النشامى بالمنتخب المغربي في النهائي، على استاد لوسيل، في 18 من ديسمبر الجاري.
أسود الأطلس بقيادة طارق السكتيوي عبروا للنهائي بعد الفوز أمام المنتخب الإماراتي اليوم الإثنين، بثلاثية نظيفة.
وكان المغاربة قد حصدوا سبع نقاط بدور المجموعات منتصرين أمام جزر القمر (3-1)، والسعودية (1-0)، فيما تعادلوا أمام عمان (0-0).
وفي ربع النهائي، كان الفوز المغربي أمام المنتخب السوري بهدف نظيف، ثم الانتصار أمام الإمارات في نصف النهائي.