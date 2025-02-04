معركة هتافات في "المملكة أرينا" بسبب البليهي .. وحقيقة خطورة إصابة روبن نيفيش بقمة الهلال وبرسبوليس!

الهلال فاز ولكن ببعض المخاوف والأحداث المثيرة..

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "التحليق"، في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة 2024-2025"؛ بعد الفوز على برسبوليس (4-1)، مساء اليوم الثلاثاء.

المباراة التي أقيمت على ملعب "المملكة أرينا"، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ شهدت الكثير من الجدل.

هذا الجدل كان بطله علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال؛ الذي نزل إلى أرضية الملعب "بديلًا"؛ ليشعل معركة هتافات بين جماهير الزعيم في المدرجات.

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أما الجدل الآخر كان سببه روبن نيفيش، متوسط ميدان نادي الهلال؛ الذي خرج من أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة، بعد معاناته من الإصابة.