Getty Images News
ترجمه
المملكة المتحدة تستعد لتحقيق فوز كبير في كأس العالم مع حصول الحانات على موافقة لتمديد ساعات العمل خلال البطولة الصيفية
وزير الداخلية يرفع البطاقة الحمراء في وجه البيروقراطية
اتخذت الحكومة البريطانية خطوة رسمية لـ"إظهار البطاقة الحمراء للبيروقراطية" من خلال السماح للحانات بالبقاء مفتوحة لوقت متأخر خلال كأس العالم 2026. وأكدت وزيرة الداخلية شابانا محمود أن قيود الترخيص ستخفف في كل مباراة خروج المغلوب التي تشارك فيها دولة مضيفة. يمثل هذا القرار خروجًا عن المقترحات السابقة الأكثر تقييدًا التي كانت ستسمح بمثل هذه التمديدات فقط إذا وصلت إحدى الفرق إلى ربع النهائي.
وبموجب المبادئ التوجيهية الجديدة، سيُسمح للأماكن بالبقاء مفتوحة حتى الساعة 1 صباحًا لمعظم مباريات الأدوار الإقصائية. ومع ذلك، وبالنظر إلى التحديات التي تفرضها المناطق الزمنية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، سيتم تأجيل ذلك إلى الساعة 2 صباحًا للمباريات التي تبدأ في الساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة. ويؤدي رفع هذه القيود بشكل شامل إلى إزالة العبء الإداري عن أصحاب الحانات، الذين كان عليهم في السابق التعامل مع إجراءات ورقية معقدة لضمان العمل حتى وقت متأخر من الليل.
وقال محمود: "مع تأخر مواعيد انطلاق المباريات في كأس العالم هذا العام، لا نريد أن تطلق الحانات صافرة النهاية قبل تسجيل هدف الفوز. لذلك، نرفع البطاقة الحمراء على البيروقراطية ونمدد ساعات عمل الحانات إلى الوقت الإضافي حتى يتمكن المشجعون من الحصول على جولة أخرى دون أن يفوتهم أي هدف. نحن نحتفل بفوز فتياننا في كأس العالم وبمواطنينا هذا الصيف. لن يضطر المشجعون إلى العودة إلى منازلهم قبل انتهاء مباريات كرة القدم".
- Getty Images Sport
شريان حيوي لقطاع الضيافة
يعتقد قادة الصناعة أن تدفق المشجعين خلال البطولة سيوفر مصدر دخل حيويًا ويعزز روح المجتمع. ينطبق التمديد على جميع الدول، مما يعني أن التخفيف سيظل ساريًا بغض النظر عما إذا كانت إنجلترا أو اسكتلندا أو ربما ويلز وأيرلندا الشمالية هي التي ستتنافس في المراحل الأخيرة.
أشادت إيما ماكلاركن، الرئيسة التنفيذية للرابطة البريطانية للبيرة والحانات، بهذا التدخل ووصفته بأنه "انتصار للحانات والوظائف وروح المجتمع". يشمل التأهل التلقائي لهذه التمديدات الدور 32 الذي تم إدخاله حديثًا بالإضافة إلى دور الـ 16. في حين لا يزال يتعين على الملاعب التقدم بطلب للحصول على إشعار مؤقت بالحدث (TEN) للمباريات التي تنتهي بعد الساعة 2 صباحًا، فإن الغالبية العظمى من مباريات الأدوار الإقصائية مشمولة الآن بالتخفيف العام.
وبحسب ما ورد، تدعم وزيرة المالية راشيل ريفز هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الوطني. من خلال تشجيع المشجعين على التجمع في المؤسسات المحلية، تهدف الحكومة إلى دعم الشركات الصغيرة مع الاحتفال باللعبة الوطنية. ينظر قطاع الضيافة إلى صيف 2026 على أنه لحظة انتعاش محورية، حيث يوفر ضمان العمل حتى وقت متأخر من الليل خلال البطولة الكبرى مستوى من الأمن المالي.
نخب المنتخبات الوطنية المشاركة في أمريكا الشمالية
أعرب المسؤولون الحكوميون صراحة عن رغبتهم في ضمان ألا يؤثر فارق التوقيت عبر المحيط الأطلسي على معنويات المشجعين في الوطن. مع إقامة مباريات حاسمة في مدن مثل نيويورك وبوسطن وميامي، أدركت وزارة الداخلية أن العديد من المباريات ستنتهي بعد ساعات الإغلاق التقليدية. تم تصميم هذه السياسة لتعكس الإثارة على أرض الملعب مع مرونة خلف البار.
وأكدت محمود أن التغيير التشريعي لا يقتصر على الجانب التجاري فحسب، بل يتعلق بالأهمية الثقافية لكأس العالم. وأشارت إلى أن الحكومة تريد ضمان تمتع الجمهور بالبطولة إلى أقصى حد. وتتمثل موقف وزيرة الداخلية في أن المشجعين يجب أن يتمكنوا من مشاهدة كل لحظة من أحداث البطولة دون مقاطعة من موظفي الحانات الذين يطلقون صافرة النهاية قبل الأوان.
وفي معرض تفكيرها في احتمال أن يكون هذا الصيف تاريخياً، أضافت ماكلاركن أن هذه الخطوة تعترف بالدور الفريد الذي تلعبه الحانات باعتبارها قلب مجتمعاتها خلال الأحداث الرياضية الكبرى. وأشارت إلى أن هذا القرار يسمح لأصحاب الحانات بالتركيز على توفير أجواء رائعة بدلاً من الانشغال بالبيروقراطية. وهذا الشعور مشترك في جميع أنحاء الصناعة، حيث تحول التركيز نحو الاستعداد لصيف كروي يحطم الأرقام القياسية.
- Getty Images Sport
إنجلترا واسكتلندا تستعدان لمباريات دور المجموعات
في حين أن الترتيبات خارج الملعب أصبحت الآن آمنة، لا يزال تركيز اللاعبين منصبًا على المهمة التي تنتظرهم في أمريكا الشمالية. تم وضع إنجلترا في المجموعة L وستبدأ مشوارها في البطولة بمواجهة كرواتيا في دالاس يوم 17 يونيو في الساعة 9 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة. وسيتبع ذلك مواجهة مع غانا في بوسطن يوم 23 يونيو، قبل أن تختتم مرحلة المجموعات بمواجهة بنما في نيويورك-نيوجيرسي يوم 27 يونيو في الساعة 10 مساءً.
يواجه مشجعو اسكتلندا أيضًا جدولًا زمنيًا صعبًا بعد تأهلهم بنجاح إلى هذا الحدث الهام. وستبدأ جيش التارتان، التي وقعت في المجموعة C، رحلتها بمباراة ضد هايتي في 14 يونيو، والتي ستبدأ في الساعة 2 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة في بوسطن. ومن المقرر أن تبدأ المباريات التالية ضد المغرب في 19 يونيو والمباراة الصعبة ضد البرازيل في 24 يونيو في الساعة 11 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة، مما يجعل قوانين الترخيص الجديدة ضرورية لأولئك الذين يشاهدون المباريات في منازلهم.
إذا نجحت كلتا الدولتين في تجاوز مجموعتيهما، فستدخل سياسة "الوقت الإضافي" حيز التنفيذ الكامل في جولات خروج المغلوب. مع توضيح الطريق إلى النهائي واستعداد الحانات للبقاء مفتوحة حتى وقت متأخر، أصبح المسرح جاهزًا لخوض صيف حافل بكرة القدم عالية المخاطر في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
إعلان