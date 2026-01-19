من الملعب إلى الزنزانة.. فيديو صادم يقود لاعباً للاعتقال في ويلز بعد اعتداء أفلت من الحكم

في واقعة نادرة الحدوث نقلت أحداث ملاعب كرة القدم من صفحات الرياضة إلى محاضر الشرطة، ألقت السلطات الويلزية القبض على لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 35 عاماً، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة اعتدائه الوحشي بمرفقه على وجه منافسه، في حادثة لم يرها حكم المباراة لكنها لم تفلت من عدسات الهواتف الذكية التي قادت الجاني إلى التحقيق الجنائي.

الحادثة التي هزت الأوساط الرياضية في بريطانيا وقعت خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة الويلزي جمعت بين فريقي تريردور باي وبورثمادوج يوم السبت الماضي، لتتحول المواجهة من منافسة كروية إلى مسرح لجريمة اعتداء جسدي مكتملة الأركان.