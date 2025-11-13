الملحق الآسيوي | "لعنة الحراس" تهدد حلم العراق في التأهل إلى كأس العالم 2026 .. وكوزمين المتهم الأول في الإمارات وليس التحكيم!

يُجاهد منتخب العراق الأول لكرة القدم منذ 39 سنة، للمشاركة في بطولة كأس العالم؛ بينما يحارب الإماراتيون لتحقيق هذا الحلم، منذ 35 عامًا.

المنتخب العراقي شارك مرة وحيدة فقط في كأس العالم، كانت في نسخة المكسيك 1986؛ حيث غادر وقتها من دور المجموعات، بخسارته ضد البلد المستضيف وبلجيكا وباراجواي.

أما الظهور الوحيد لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم، كان في نسخة إيطاليا 1990؛ حيث ودع دور المجموعات بدون أي نقطة، بالخسارة ضد ألمانيا الغربية ويوغوسلافيا وكولومبيا.

لذلك.. المنتخبان يُمنيان النفس للمشاركة في كأس العالم 2026؛ حيث فشلا في ذلك من خلال المراحل السابقة من التصفيات، ليضطرا إلى خوض "الملحق الآسيوي" الآن.

ويتواجه العراق والإمارات "ذهابًا وإيابًا"؛ على أن يصعد الفائز منهما للمرحلة الأخيرة نحو حلم التواجد في كأس العالم 2026، من خلال خوض "ملحق عالمي".

وانتهت مباراة الذهاب بين المنتخبين على الأراضي الإماراتية، بالتعادل الإيجابي (1-1)؛ حيث تقدّم العراقيون أولًا بواسطة علي الحمادي في الدقيقة 10، قبل أن يُعادل لوانزينهو للأبيض في الدقيقة 18.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب العراقي نظيره الإماراتي، مساء يوم 18 نوفمبر الجاري، في مباراة الإياب من "الملحق الآسيوي" المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل الإمارات والعراق في مباراة الذهاب، مساء اليوم الخميس..