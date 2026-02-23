انتقام إل مينشو: حروب عصابات في المكسيك وكأس العالم 2026 في خطر بـ"مدينة الأشباح"!

يمكن وصف ما تمر به المكسيك في الوقت الحالي، بأنها فوق صفيح ساخن، بعدما أعلنت وزارة الدفاع عن مقتل زعيم الكارتل المعروف باسم "إل مينشو"، والتي كانت الشرارة التي أشعلت أزمة أمنية كبرى، حيث أدت إلى أعمال عنف خطيرة، بين نهب السيارات وظهور المسلحين في أكثر من 6 ولايات.

نيميسيو روبين أوسيجيرا سيرفانتس، الشهير بـ"إل مينشو"، ضابط الشرطة السابق الذي تحول إلى زعيم واحدة من أعنف عصابات المخدرات في المكسيك، والذي كان ضمن أكثر المطلوبين على مستوى العالم، قد لاقى حتفه، أثناء مواجهة مع الشرطة، حيث قُتل أربعة أعضاء من "الكارتل" في موقع الاشتباك، بينما توفى ثلاثة آخرون أثناء نقلهم جوًّا إلى مكسيكو سيتي، من بينهم إل مينشو، وفق ما أبرزت صحيفة الجارديان.

مقتل إل مينشو قد أشعل فوضى عارمة، أثبتت نفوذه الكبير في المكسيك ومناطق أخرى في أمريكا اللاتينية، الأمر الذي بلغ حد قرار شركات الطيران الأمريكية والكندية على إلغاء عشرات الرحلات بسبب الوضع الأمني.

وبينما ترتفع سحب ضخمة من الدخان في سماء مدينة بويرتو فالارتا "الساحلية"، جاءت مدينة أخرى لتعاني تحت وطأة أعمال العنيف والتخريب، وهي مدينة جوادالاخارا، حيث تم التقاط مشهد لأحد الركاب المذعورين في المطار، وهو يبحث عن غطاء، هربًا من هجمات انتقامية، اشتملت على قيام رجال مسلحين بإحراق السيارات.