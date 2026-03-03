المفاوضات السرية مع تشيلسي كشفت عن سبب إقالة فيليبي لويس المفاجئة من فلامنغو بعد فوزه 8-0

وفقًا لـ UOL، لم يكن السبب الرئيسي وراء طرد فيليبي لويس المفاجئ من فلامنغو هو أدائه على أرض الملعب فحسب، بل كان أيضًا خرقًا خطيرًا للثقة. اكتشف الرئيس لويز إدواردو بابتيستا، المعروف باسم باب، أن المدير قد أجرى مفاوضات سرية مع BlueCo، الشركة القابضة التي تمتلك تشيلسي وستراسبورغ، خلال عملية تجديد عقده الأخيرة. كان هذا الكشف قاتلًا تمامًا لعلاقة العمل بينهما.

خلال هذه المحادثات، توقف لويس عن التواصل مع فلامنغو لمدة ثلاثة أيام. كان يعتقد في البداية أنه يناقش دورًا في تشيلسي، ليكتشف لاحقًا أن المنصب كان في الواقع للنادي الفرنسي ستراسبورغ. بعد أن أدرك ذلك، عاد إلى المفاوضات مع العملاق البرازيلي، لكن الضرر كان قد وقع بالفعل. شعر باب بخيانة شديدة بسبب الاجتماعات السرية، مما عجل بقرار طرد المدرب البالغ من العمر 38 عامًا على الرغم من انتصاراته المحلية الأخيرة.