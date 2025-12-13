TOPSHOT-FBL-CAN-2024-CIV-NGR-FINALAFP
المغرب ومصر والجزائر .. القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا 2025

الكشف عن القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

تتجه أنظار عشّاق كرة القدم إلى المغرب، الذي يستضيف بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير، في واحدة من أقوى نسخ البطولة المنتظرة خلال السنوات الأخيرة.

وتحظى المنتخبات العربية باهتمام خاص في هذه النسخة، حيث تشارك ستة منتخبات عربية هي المغرب، مصر، الجزائر، تونس، السودان، وجزر القمر، وسط طموحات جماهيرية كبيرة بالمنافسة على اللقب أو الوصول إلى الأدوار النهائية.

ويخوض منتخب كوت ديفوار منافسات البطولة وهو حامل لقب كأس الأمم الأفريقية، بعد تتويجه بالنسخة الماضية التي أقيمت على أرضه، إثر فوزه في المباراة النهائية على منتخب نيجيريا، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المرشحين للاحتفاظ باللقب.

وفي التقرير الآتي، نستعرض جميع قوائم المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا 2025.

  المجموعة الأولى - المغرب

    المجموعة الأولى - المغرب

    حراسة المرمى: ياسين بونو – المهدي الحرار – منير المحمدي

    الدفاع: نايف أكرد – جواد ياميق – أشرف حكيمي – آدم ماسينا – أنس صلاح الدين  – محمد الشيبي – رومان سايس – نصير مزراوي – عبد الحميد آيت بودلال

    الوسط: إسماعيل الصيباري – بلال الخنوس – أسامة ترغالين – سفيان أمرابط – نائل العيناوي – عز الدين أوناحي-  إلياس بن صغير

    الهجوم: إبراهيم دياز – إلياس أخوماش – يوسف النصيري – أيوب الكعبي – شمس الدين طالبي – عبد الصمد الزلزولي – سفيان رحيمي

    الاحتياط: حمزة إيغامان – يوسف بلعمري

  • MaliGetty

    المجموعة الأولى - مالي

    حراسة المرمى: دجيجي ديارا - إسماعيل دياوارا - مامادو سواسا.

    خط الدفاع: عثمان كامارا، وويو كوليبالي، أمادو دانتي، عبد الله ديابي، فودي دوكوري، مامادو فوفانا، ناثان جاساما، سيكو نياكاتي، هاماري تراوري.

    الوسط: إيف بيسوما، محمد كامارا، لاسانا كوليبالي، أليو ديانج، محمدو دومبيا، أمادو حيدارا، مامادو سانجاري، إبراهيما سيسوكو.

    الهجوم: مامادو كامارا، دياكيتي، ديارا، نيني دورجيليس، كاموري دومبيا، مامادو دومبيا، لاسين سينايوكو، موسى البلال.

  المجموعة الأولى - زامبيا

    المجموعة الأولى - زامبيا

    حراس المرمى: لورانس مولينجا - فرانسيس موانسا - ويلارد موانزا.

    الدفاع: ستوبيا سونزو - فرانكي موسوندا - كاباسو تشونجو - ماثيوز باندا - دومينيك تشاندا - جيفت مفاندي - أوبينو تشيسالا - ديفيد هاماسينيا - بينسون ساكالا.

    خط الوسط: ميجيل تشانجا تشايوا - أوين تيمبو - جوزيف ليتيتا - كينجز كانجوا - جيفن كالوسا - ديفيد سيموكوندا - ويلسون تشيسالا - جوزيف سابوبو باندا - لاميك باندا - فاشون ساكالا - لوبامبو سايلاس موسوندا - باسكال فيري.

    خط الهجوم: باتسون داكا - جاك لاهن كاليتشي - كينيدي موسوندا - إليا ماندانجي.

  المجموعة الأولى - جزر القمر

    المجموعة الأولى - جزر القمر

    حراسة المرمى: يانيك باندور (رويال فرانك البلجيكي) – بن سليم بوينا (إستيرس الفنرسي) – عادل أنزيماني (أرارات الأرميني)

    الدفاع: قاسم مداحوما (أوجبين الفرنسي) – أحمد سوهيلي (تولون الفرنسي) – إدريس محمد (لو بي فوت 43 الفرنسي) – كينان تويبيبو (برافو السلوفيني) – أكيم عبد الله (جانجون الفرنسي) – إسماعيل بورا (تورا الفرنسي) – يانيس كاري (سان رافائيل الفرنسي) – سعيد باكاري (سبارتا روتردام الهولندي)

    الوسط: ياسين برهان (أريس ليماسول القبرصي) – إياد محمد (كاسا بيا البرتغالي) – رؤوف مرويفيلي (فيلفرانش الفرنسي) – يوسف ماتشمانجا (الباطن السعودي) – ريان لوتان (أميان الفرنسي) – يوسف بيندجيلود (سوشو الفرنسي) – ريمي فيتا (تونديلا البرتغالي) – يوسف زايدو (الفتح السعودي)

    الهجوم: رفيق سعيد (ستاندر دو لييج البليجيكي) – أمير زيد (إيسترس الفرنسي) – فايز سليماني (قطر القطري) – ألفرادو بن نبوهان (زيمان الصربي) – مزيان مالويدا (الخلود السعودي) – أحمد إيمريك (لا شاتروا الفرنسي) – علي أبوبكر (رويال فرانك البلجيكي).

  المجموعة الثانية - مصر

    المجموعة الثانية - مصر

    حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي

    الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح

    الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح

    الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل

  المجموعة الثانية - جنوب إفريقيا

    المجموعة الثانية - جنوب إفريقيا

    حراسة المرمى: رونوين وليامز - ريكاردو غوس - سيبو تشايني

    الدفاع: خوليسو موداو - تابانغ ماتولودي - تايلون سميث - نكوسيناتهي سيبيسي - أوبري مودييبا - خولوماني نداماني - سيا بونغا نغيزانا - ساموكيلو كابيني - مبكيزيلي مبوكازي

    الوسط: تيبوهو موكوينا - باتوسي أوباس - ثالينتي مباثا - سيبهيبيلو سيتول 

    الهجوم: أوسوين أبوليس - موهاو نكوتا - تشيبانغ موريمي - إفيدانس ماكغوبا - لايل فوستر - سيبو مبولي - إيلياس موكوانا - شاندر كامبل - ريليبوهيلي موفوكيغ

  • المجموعة الثانية - أنجولا

    حراسة المرمى: نيبلو (بريميرو دي أجوستو) - هوجو ماركيز (بترو أتلتيكو) - أنطونيو دومينيك (إيتوال كاروج السويسري)

    الدفاع: روي مودستو (أودينيزي الإيطالي) - إيدي أفونسو (بترو أتلتيكو) - تو كارنييرو (الجيش الملكي المغربي) - نوريو فورتونا (فولوس اليوناني) - بيدرو بوندو (فاماليساو البرتغالي) - دافيد كارمو (ريال أوفييدو الإسباني) - جوناثان بواتو (جيل فيسينتي البرتغالي) - كيالوندا جاسبار (ليتشي الإيطالي) - كلينتون ماتا (ليون الفرنسي).

    الوسط: بيني موكيندي (فيتوريا جيماريش البرتغالي) - مانويل شو (كوجالي سبور التركي) - فريدي (بودروم التركي) - أنطونيو ماييسترو (ألانيا سبور التركي) - مانويل كيليانو (أخمات جروزني الروسي) - ماريو بالبورديا (بولو سبور التركي).

    الهجوم: زيتو لوفومبو (كالياري الإيطالي) - مانويل بنسون (سوانزي سيتي) - ميلسون (ريد ستار بلجراد الصربي) - شيكو بانزا (الزمالك) - جيلسون دالا (الوكرة القطري) - راندي نتيكا (رايو فايكانو الإسباني) - آري بابل (الأخضر الليبي) - كريستفاو مابولولو (أهلي طرابلس) - مبالا نزولا (بيزا الإيطالي) - أمبروسيني زيني (آيك أثينا اليوناني).

  المجموعة الثانية - زيمبابوي

    المجموعة الثانية - زيمبابوي

    حراسة المرمى: واشنطن أروبي (مارومو جالانتس الجنوب إفريقي) - إلفيس تشيبزيزي (ماجاسي الجنوب إفريقي) - مارتين مابيسا (مووس الزيمبابوي).

    الدفاع: سيان فوسيري (شيفيلد وينزداي الإنجليزي) - موناشي جارانانجا (كوبنهاجن الدنماركي) - جودكنوس مورويرا (سكوتلاند الزيمبابوي) - إيمانويل جالاي (ديناموز الزيمبابوي) - جيرالد تاكوارا (اتحاد مصراتة الليبي) - إشيانيسو ماوتشي (سيمبا بورا الزيمبابوي) - براندون جالواي (بلايموث الإنجليزي) - تيناجي هاديبي (سينسيناتي الأمريكي) - أليس موديمو (فلينت تاون الويلزي) - ديفين لونجا (صنداونز الجنوب إفريقي).

    خط الوسط: تاواندا تشيريوا (ولفرهامبتون الإنجليزي) مارفيلوس ناكامبا (لوتون الإنجليزي) - جونا فابتش (إرزجبيرج الألماني) - أندرو رينوموتا (ريدينج الإنجليزي) - بروسبير باديرا (سينا جوكي الفنلندي) - نوليدج موسونا (سكوتلاند الزيمبابوي).

    الهجوم: برينس دوبي (يانج أفريكانز التنزاني) - بيل أنتونيو (ميتشيلين البلجيكي) - إشماعيل وادي (كابس يونايتد الزيمبابوي) - تاواندا ماسوانهيس (موثرويل الأسكتلندي) - دانييل مسيندامي (مارومو جالانتس الجنوب إفريقي) - واشنطن نافايا (تيل وان الزيمبابوي) - ماكاولي بوني (مالدون الإنجليزي) - جونيور زيندوجا (جالاكسي الجنوب إفريقي) - تاديواناشي تشاكوتشيتشي (سكوتلاند الزيمبابوي)

  المجموعة الثالثة - تونس

    المجموعة الثالثة - تونس

    حراسة المرمى: أيمن دحمان – بشير بن سعيد – نور الدين فرحاتي – صبري بن حسن

    الدفاع: ياسين مرياح – منتصر الطالبي – ديلان برون – آدم عروس – نادر الغندري – محمد بن علي – يان فاليري – علي العبدي – مرتضى بن وناس – علي معلول

    الوسط: إلياس السخيري – حسام تقا – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان – إسماعيل الغربي – نعيم السليتي – محمد الحاج محمود – حنبعل المجبري

    الهجوم: إلياس سعد – سيف الدين الجزيري – فراس شواط – حازم المستوري – سباستيان تونكتي – إلياس العاشوري

  المجموعة الثالثة - نيجيريا

    المجموعة الثالثة - نيجيريا

    حراسة المرمى: ستانلي نواوبالي - ماس أوباسوجي - فرانسيس أوزوهو

    الدفاع: كالفن باسي - أولواسيميلوجو أجايي - برايت أوسايي صامويل - برونو أونييمايتشي - تشيدوزي أوازيم - زايدو سانوسي - إيجوه أوجبو - ريان أليبيوسو

    الوسط: أليكس إيوبي - فرانك أونيكا - ويلفريد نديدي - رافائيل أونييديكا - توشوكوو ننادي - فيسايو ديلي باشيرو - إيبينيزر أكينسانميرو - عثمان محمد

    الهجوم: أديمولا لوكمان - صامويل تشوكويزي - فيكتور أوسيمين - سيمون موسى - تشيديرا إجوكي - أكور آدامز - بول أونواتشو - سيريل ديسرز - سالم فاجو لاوال

  • المجموعة الثالثة - أوغندا

    حراسة المرمى: ماجولا سليم عمر، أونيانغو دينيس، أليونزي نافيان، لوكواجو تشارلز.

    خط الدفاع: سيبيك توبي، كابرودوسي إليو، أوبيتا جوردان، تورش روجرز، كايندو عبد العزيز، موليم إيزاراك، أواني تيموثي، أووري ديفيد، موكونداني هيلاري.

    خط الوسط: سماكولا كينيث، أوشو خالد، سسيكيغاندا رونالد، بياروهانغا بوبوسي، الحسن بابا.

    خط الهجوم: أوكيلو ألان، ميلفين لورنزن، موتيابا ترافيس، أوميدي دينيس، ماتو روجرز، مباندي ريغان، سيموجابي جود، إيكيبازو أوتشيكو، موكوالا ستيفن، بوغير جيمس، أهيمبيسيبوي إيفان، كويكيريزا شفيق نانا.

  • المجموعة الثالثة - تنزانيا

    حراسة المرمى: يعقوب سليمان - حسين مسالانغا - زبيري فوبا

    الدفاع: باكاري مومنيتو - شوماري كابونبي - لوساجو موايكيندا - محمد حسين - نيكسون كيبابيجي - ألفونس مكابولي - ويلسون نانج - نوفاتوس ديسماس - كيلفين ناشون - باسكال مسيندو - هاجي منوغا - ديكسون جوب

    الوسط: إبراهيم عبد الله - حبيب إيدي - تارين آلوش - تشارلز مومبوا - موريس أبراهام - فيصل سالم - أحمد بيبينو - عبدول سليمان - إيدي سليماني

    الهجوم: مبوانا ساماتا - إلياس ماغولي - شوماري لاوي - سيمون مسوفا 

  المجموعة الرابعة - السنغال

    المجموعة الرابعة - السنغال

    لم تعلن بعد القائمة النهائية لمنتخب السنغال.

  • المجموعة الرابعة - الكونغو الديمقراطية

    حراس المرمى: تيو فايولو - ليونيل مباسي - ماثيو إيبولو

    خط الدفاع: آرون وان بيساكا - جيديون كالولو - آرثر ماسواكو - شانسيل مبمبا - أكسل توانزيبي - روكي بوشيري - وريس كايمبي - ستيفن كابوادي.

    خط الوسط: نواه صديقي - إيدو كايمبي - صامويل موتوسامي - شارل بيكيل - نغال آييل موكاو - ماريو سترويكينس - ثيو بونغوندا - ميشيل أنج باليكويشا -ناثانيال مبوكو - براين سيبينغا.

    خط الهجوم: سايمون بانزا - فيستون مايلي - صامويل إيسيندي - ميشاك إيليا - سيدريك باكامبو

  • المجموعة الرابعة - بنين

    حراسة المرمى: داندجينو مارسيل - ألاغبي ساتورنين - أوباسا سيرج.

    خط الدفاع: أتيدجيكو سامادو - أزونغنيتودي شارلمان - فاسينو رودريغ - كيكي ديفيد - موميني رشيد - أورو تاميمو - يوهان روش - تيجاني محمد - فيردون أوليفيي.

    خط الوسط: أهلينفي ماتيو - أهوانغبو ماريانو - أهودو جيسلان - دالميدا سيسي - دوكو دودو - حسن إيموران - كوسي رودريغ.

    خط الهجوم: أكيمي آدم - ألوكو رودولفو  - أموسو روماريك - دوسو جوديل - هونتوندجي أندرياس - مونيي ستيف - أولايتان جونيور - راشيدو رازاك - سانتوس فيليبي - تيسيليمي أولاتوندجي - توسين أيغون.

  • المجموعة الرابعة - بوتسوانا

    حراس المرمى: ليسينيا مالابيلا، كيداجيلي كغوسيبولا، جويتسيوني فوخو، كابيلو دامبي.

    الدفاع: موشا غاولاولوي، ذاتايون ديتلهوكي، شانغاني نغندا، تيبوغو كوبيلانغ، ألفورد فيلابي، موثوسي جونسون، شيكو موليفي، ثابو لينانياني.

    خط الوسط: جوديراوين مودينغواني، غابي موهوتسوا، أومفيل فيساجي، موثوسي كوبر، ليبوغانغ ديتسيلي، كوريتسو ماجافي، مونتي إنوسا، ليبوغينغ راموتسي، جيلبرت باروتي، ثابو مابوندا، أومفيل رامواجي.

    الهجوم: أوماتلا كيباثو، كابيلو سيكانيينغ، ثابانغ سيسيني، توميسانغ أوريبونيي، سيغولامي بوي، إريك أوكامي، ثابانغ بالاتلينغ، لوسيكا راتشوكودو، ذاتايون كغامانياني.

  المجموعة الخامسة - الجزائر

    المجموعة الخامسة - الجزائر

    لم يتم الإعلان عنها بعد.

  • المجموعة الخامسة - بوركينا فاسو

    حراسة المرمى: هيرفي كوفي - كيليان باسبا - سفيان فريد.

    خط الدفاع: يعقوبا ناصر - نجالو أدامو - دايو إيسوفو - إدموند تابسوبا - عيسى كابوري - أرسين كواسي - ستيف ياجو - عبدول رشيد.

    لاعبو الوسط: إسماعيل ويدراوجو - سعيدو سيمبوري -  إبراهيما بلاتي توريه - فابريس سانجاري - ستيفان عزيز كي - سيدريك بادولو - زوجرانا محمد.

    خط الهجوم: بيرتراند تراوري - جورجي مينونجو - دانجو واتارا - سيرياك إيري - كابوري لاندري - فرانك تراوري - أوسيني بودا.

  • المجموعة الخامسة - غينيا الإستوائية

    حراسة المرمى: جيسوس أونو (أندورا الأندوري) – مانويل سابونجا (سونيجا الإسباني) – أيتور إمبالا (سيخيخون الجنوب إفريقي)

    خط الدفاع: إستيبان أوروزكو (أرجيس الروماني) – مارفين إنيبوه (رييس الإسباني) – كارلوس أكابو (أمازونز البرازيلي) – ساؤول كوكو (تورينو الإيطالي) – باسيليو ندونج (تيرانا الألباني) – ميشيل نجاه (ريال أفيلا الإسباني) – نيستور سيرنا (ريكرياتيفو الإسباني) – شارلز إندو (بورتلاند تمبزر الأمريكي(– خافيير موم (موزا الزامبي)

    لاعبو الوسط: يانيك بويلا (نومانسيا الإسباني) – عمار ماسكاريل (– بابلو جانيت (بيرسيتا الإندونيسي) – أليكس ماسوجو – أليكس بالبوا (لوجو الإسباني) – خوسيه ماشين (فيس بيرزاو الإيطالي) – بيدرو أوبيانج (مونزا الإيطالي) – سانتياجو إنيمي (سبارتا براج التشيكي)

    خط الهجوم: إيبان سالفادور (ويسلا بلوك البولندي) – خوسيتي ميراندا (كالاماتا اليوناني) – جايل أكوجو (ريكرياتيفو غرناطة الإسباني) – جوزيه نبيل (نانت الفرنسي) – لوسيمي نلافو (شانجهاي شينوا الصيني) – دوريان جونيور (فيبورج الدنماركي) – لورين زونيجا (ريال مدريد كاستيا) – إيميلو نسوي) إنتر ميامي الأمريكي)

  المجموعة الخامسة - السودان

    المجموعة الخامسة - السودان

    حراسة المرمى: علي أبو عشرين - محمد أبو جا - منجد النيل.

    الدفاع: محمد أرنق - الطيب عبد الرازق - مصطفى كرشوم - ياسر عوض - بخيت خميس - مازن محمدين - عوض زايد - أحمد طبنجة -محمد كسِرى.

    لاعبو الوسط: أبو عاقلة عبد الله - والي الدين خضر - عبد الرؤوف يعقوب - عمار طيفور- صالح عادل- موسى كانتي - شادي عزالدين - عامر عبدالرحمن.

    خط الهجوم: ياسر مزمل - محمد عبد الرحمن - جون مانو - محمد عيسى - أبو بكر عيسي - الجوزولي نوح - محمد أسد.

  المجموعة الخامسة - كوت ديفوار

    المجموعة الخامسة - كوت ديفوار

    حراس المرمى: يحيى فوفانا - محمد كونيه - ألبان لافونت

    المدافعون: إيمانويل أغبادو - وولي بولي - عثمان ديوماندي - غويلا دووي - غيسلان كونان - أوديلون كوسونوو - إيفان نديكا - كريستوفر أوبيري - أرمل زوهوري.

    خط الوسط الميدان: سيكو فوفانا - جان فيليب غبامين - كريست إيناو أولاي - فرانك كيسي - إبراهيم سانغاري - جان-ميشيل سيري.

    الهجوم: فاكوان بايو - عمر دياكيتي - عماد ديالو - يان ديوماندي - سيباستيان هالر - جان فيليب كراسو - بازومانا توري - ويلفريد زها.

    الاحتياط: إيفان جيساند - بارفايت غياجون.

  المجموعة السادسة - الكاميرون

    المجموعة السادسة - الكاميرون

    حراسة المرمى: سيمون أوموسولا - ديفيس إيباسي - سيمون نجاباندوتنبو

    الدفاع: إدوارد سونجباج - كريستوفر ووه - جونيور باتيست تشامادي - نوهو تولو - دارلين يونجوا - جيرزينو نيامسي - محمدو ناغيدا - جان شارل كاستيليتو

    الوسط: جونيور صامويل كوتو - فلافيان بويومو - إيريك جونيور دينا إيبيمبي - أوليفيه كيمين - كارلوس باليبا نوم كوماه

    الهجوم: مارتن أتيمنجوي ميدزي - آرثر أفوم - برايس أمبينا - داميون ناماسو - بريان مبيومو - جان أونانا - كريستيان باسوجوج - جورج كيفين نكودو - كارل إيتا إيونج - كريستيان كوامي - سيرج باتريك سوكو - فرانك ماجري

  المجموعة السادسة - الجابون

    المجموعة السادسة - الجابون

    حراس المرمى: مبابا ليوس ماريوس - نجوبي دمبا آنس - بيكالي جونيور.

    خد الدفاع: أيونو أنتوني - أيونو جيريمي - أوبيانج يوهان - إيكومي جاك - أبيندا نجوي - إيكويلي مانجا برونو - موكيتو أليكس - كيلا أونفيا ميك - دو ماركولينو جوناثا - مبولا يورييل ميشيل.

    لاعبو الوسط: ماريو ليمينا - نزيه ساماكي - كانجا جويلور - بوكوم إيريك - بوكو أندريه - لوفيلو روبن - ندونج إبراهيم.

    الهجوم: شافي بابيكا - أفيلرانت تيدي - دينيس بوانجا - إيسانج ماتو إدلين - ماليك إيفونا - بيير إيميريك أوباميانج - رويس أوبيندا - جيم ألييفيناه.

  • المجموعة السادسة -موزمبيق

    حراسة المرمى: إيرناني – إيفاني أوروبال – كيميس زافالا

    الدفاع: أوسكار تشيريني – دييغو كالايلا – ميكسير – راينيلدو – برونو لانغا – إفرين ماتولا – إدملسون دوفي – يني – شامبوكو

    الوسط: غويما – ألفونس أمادي – دومينغيز – كامبالا – كينيس عبد الله – جواو بوندي

    الهجوم: راتيفو – فيصل بانغال – غيلدو – ميلكي – جيني كاتامو – شاميتو – ويتي

