المغرب ومالي | أمام أنظار مبابي .. نجم الأسود يعيد لقطة المونديال ودياز يقدم هدية لألونسو في غيابه!

يبدو أن طريق المغرب للفوز باللقب على أرضه وأمام جماهيره، لن يكون مفروشًا بالورود، بعدما سقط أسود الأطلس، في فخ التعادل مع مالي بنتيجة (1-1)، على ملعب مولاي عبد الله، ضمن الجولة الثانية من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وبركلتي جزاء، تقدم براهيم دياز للمغرب في الدقيقة 45+4، وتعادل لاسين سينايوكو لمالي في الدقيقة 64.

المباراة شهدت أيضًا وقوع حالتي إصابة في صفوف مالي، بعد خروج كلٍ من لاسين سينايوكو ومحمدو دومبيا بتبديلين اضطراريين.

ورغم ذلك، إلا أن المغرب حافظ على صدارة المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، فيما جاءت مالي في الوصافة بنقطتين، وبتساوي النقاط مع زامبيا "الثالث"، بينما جاءت جزر القمر في المركز الأخير بنقطة وحيدة.