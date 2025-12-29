المغرب وزامبيا | بليلة إبراهيم دياز التاريخية .. فلتنصفوا "أبو المقصيات" مثلما تفعلوا مع كريستيانو رونالدو ووليد الركراكي ينتصر في لعبة القدر

أعلنت ليلة التاسع والعشرين من ديسمبر 2025؛ عن عودة "الابتسامة" إلى الجمهور المغربي، وذلك خلال مواجهة المنتخب الزامبي الأول لكرة القدم.

منتخب المغرب قدّم مستوى مبهر ضد زامبيا، خاصة في الشوط الأولى من عمر المباراة؛ التي جاءت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بمسابقة كأس أمم إفريقيا 2025.

وتستضيف المملكة المغربية البطولة الإفريقية على أراضيها؛ وذلك في الفترة من 21 ديسمبر 2025، إلى 18 يناير 2026.

وكلل المنتخب المغربي مستواه الرائع؛ إلى فوز كبير على نظيره الزامبي (3-0)، بأقدام كل من أيوب الكعبي "ثنائية" وإبرهيم دياز "هدف".

ثنائية الكعبي جاءتا في الدقيقتين 9 و50، من عمر المباراة؛ بينما أحرز دياز هدفه، في الدقيقة 27.

وبهذه النتيجة.. غرد المنتخب المغربي في "صدارة" المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل؛ وبفارق 4 نقاط عن مالي "الوصيفة"، و5 نقاط جزر القمر وزامبيا – صاحبتي المركزين الثالث والرابع تواليًا -.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز المغرب الكبير على زامبيا، مساء يوم الإثنين..