أحمد فرهود

المغرب وزامبيا | بليلة إبراهيم دياز التاريخية .. فلتنصفوا "أبو المقصيات" مثلما تفعلوا مع كريستيانو رونالدو ووليد الركراكي ينتصر في لعبة القدر

المغرب عنوانًا للمتعة الكروية عندما يكون في أفضل مستوياته..

أعلنت ليلة التاسع والعشرين من ديسمبر 2025؛ عن عودة "الابتسامة" إلى الجمهور المغربي، وذلك خلال مواجهة المنتخب الزامبي الأول لكرة القدم.

منتخب المغرب قدّم مستوى مبهر ضد زامبيا، خاصة في الشوط الأولى من عمر المباراة؛ التي جاءت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بمسابقة كأس أمم إفريقيا 2025.

وتستضيف المملكة المغربية البطولة الإفريقية على أراضيها؛ وذلك في الفترة من 21 ديسمبر 2025، إلى 18 يناير 2026.

وكلل المنتخب المغربي مستواه الرائع؛ إلى فوز كبير على نظيره الزامبي (3-0)، بأقدام كل من أيوب الكعبي "ثنائية" وإبرهيم دياز "هدف".

ثنائية الكعبي جاءتا في الدقيقتين 9 و50، من عمر المباراة؛ بينما أحرز دياز هدفه، في الدقيقة 27.

وبهذه النتيجة.. غرد المنتخب المغربي في "صدارة" المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل؛ وبفارق 4 نقاط عن مالي "الوصيفة"، و5 نقاط جزر القمر وزامبيا – صاحبتي المركزين الثالث والرابع تواليًا -.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز المغرب الكبير على زامبيا، مساء يوم الإثنين.. 

  • FBL-AFR-2025-AFCON-ZMB-MAR-MATCH 25AFP

    إبراهيم دياز.. عندما عادل نجم ريال مدريد إنجاز أسطورة المغرب التاريخي

    سجل إبراهيم دياز، نجم العملاق الإسباني ريال مدريد، هدفًا ضد منتخب زامبيا مساء يوم الإثنين؛ ليقود بلاده المغرب للفوز (3-0)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة كأس أمم إفريقيا 2025.

    وبهذا الهدف.. عادل دياز إنجاز الأسطورة المغربية أحمد فراس؛ والغائب عن المنتخب الوطني، منذ عام 1976.

    نعم.. نجم العملاق الإسباني ريال مدريد أصبح ثاني لاعب في تاريخ منتخب المغرب؛ يُسجل في 3 مباريات متتالية ببطولة كأس أمم إفريقيا، عبر التاريخ.

    فراس كان اللاعب المغربي الوحيد الذي فعل ذلك، قبل إبراهيم دياز؛ فهو لم يكتفِ بتحقيق ذلك مرة واحدة، بل في مناسبتين مختلفتين.

    وأحرز الأسطورة المغربية في 3 مباريات متتالية؛ وذلك في كأس أمم إفريقيا 1972، إلى جانب نسخة 1976.

    أما دياز سجل في مباريات متتالية، بالنسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا؛ والتي تستضيفها المملكة المغربية على أراضيها من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، وذلك على النحو التالي:

    * المغرب (2-0) جزر القمر: هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات.

    * المغرب (1-1) مالي: هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات.

    * المغرب (3-0) زامبيا: هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

  • FBL-AFR-2025-CAN-ZMB-MAR-MATCH 25AFP

    أيوب الكعبي.. فلتنصفوا "أبو المقصيات" على طريقة كريستيانو رونالدو

    "أبو المقصيات".. لقب يستحق أن يتم إطلاقه على النجم المخضرم أيوب الكعبي، قلب هجوم منتخب المغرب الأول لكرة القدم ونادي أولمبياكوس اليوناني.

    الكعبي سجل هدفين؛ ليقود المنتخب المغربي للفوز على نظيره الزامبي (3-0)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة كأس أمم إفريقيا 2025.

    لكن.. الهدف الشخصي الثاني والثالث للمنتخب المغربي ضد زامبيا؛ يجب الوقوف أمامه مطولًا، حيث جاء بـ"مقصية رائعة".

    وكان الكعبي قد سجل هدفًا بـ"مقصية" أيضًا؛ وذلك خلال الفوز (2-0) على جزر القمر، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

    وقبل مباراتي زامبيا وجزر القمر؛ أحرز مهاجم أولمبياكوس هدفًا بـ"مقصية" أيضًا ضد منتخب بنين في يونيو الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العال 2026.

    هذا فقط ما فعله مع أسود الأطلس في 2025؛ لكن تاريخ أيوب الكعبي مليئًا بهذه النوعية من الأهداف، سواء مع الأندية أو المنتخب الوطني.

    أرقام أيوب الكعبي مع منتخب المغرب الأول:

    * مباريات: 63.

    * مساهمات تهديفية: 38.

    * أهداف: 32.

    * تمريرات حاسمة: 6.

    وجمالية أهداف الكعبي أو "أبو المقصيات"، تستحق أن تحصل على إشادة عالمية خاصة؛ مثلما يحدث مع الأسطورتين كريستيانو رونالدو - تحديدًا - وليونيل ميسي، عندما يفعلان ذلك.

    رونالدو عندما يسجل أهدافًا "مقصية"؛ يتم التغني به لأيام عديدة في وسائل الإعلام، والبرامج الرياضية المختلفة.

  • FBL-AFR-2025-AFCON-ZMB-MAR-MATCH 25AFP

    وليد الركراكي.. مدرب المغرب ينتصر على منتقديه في "لعبة القدر"

    الآن.. يجب أن نُسلط الضوء على وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم؛ والذي عانى من انتقادات عنيفة للغاية، خلال الفترة الماضية.

    الركراكي الذي كتب تاريخ المغرب في كأس العالم 2022، بالحصول على "المركز الرابع"، عانى من انتقادات عنيفة بسبب تراجع أداء أسود الأطلس؛ مثلما حدث في التعادل (1-1) ضد مالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025.

    هذه الانتقادات شارك فيها شانسل مبيما، قائد منتخب الكونغو الديمقراطية؛ سواء كان ذلك بقصد منه، أو بدون أن يتعمد ذلك.

    وتم توجيه سؤال إلى مبيما، بشأن تراجع أداء المغرب مع الركراكي مؤخرًا؛ ليرد اللاعب قائلًا: "هذا الأمر ليس قدرًا؛ هي مسألة عمل في النهاية.. عندما تعمل بجد وبعد توفيق الله؛ سيأتيك النجاح".

    وهُنا.. البعض اعتبر تصريحات مبيما كـ"تقليل" من عمل الركراكي؛ خاصة في ظل العلاقات السيئة بين الثنائي، بعد دخولهما في مشادة بالنسخة الماضية من بطولة كأس أمم إفريقيا.

    المهم.. المدير الفني المغربي رد على جميع منتقديه، وكان القدر ينصفه بالفعل، وذلك خلال الفوز (3-0) على منتخب مالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة كأس أمم إفريقيا 2025؛ على النحو التالي:

    * أولًا: تشكيل ثنائية مبهرة بين إبراهيم دياز وعبدالصمد الزلزولي، في الجناحين الأيمن والأيسر.

    * ثانيًا: تسريع رتم اللعب بشكلٍ كبير؛ مع الضغط المبكر على الخصم في منتصف ملعبه.

    * ثالثًا: إعطاء حرية أكبر لمتوسط الميدان عز الدين أوناحي؛ من أجل الإبداع.

    كل هذه النقاط ساعدت المغرب، في تقديم أفضل أداء في النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا؛ ما يُطمئن الجمهور قبل بدء مرحلة الجد، في دور ثمن النهائي.

  • FBL-AFR-2025-CAN-ZMB-MAR-MATCH 25AFP

    منتخب المغرب.. مكاسب عديدة من الفوز الكبير على زامبيا

    أخيرًا.. دعونا نؤكد أن مباراة منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد زامبيا؛ كانت مليئة بالإيجابيات لمصلحة أسود الأطلس، من كافة الجوانب.

    وكما ذكرنا؛ فإن المدير الفني وليد الركراكي رد على منتقديه، إلى جانب مواصلة إبراهيم دياز وأيوب الكعبي تألقهما.

    لكن الأهم من كل هذا؛ هو عود النجم المغربي الكبير أشرف حكيمي، ظهير أيمن نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

    حكيمي البالغ من العمر 27 سنة، تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل، في مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الألماني، يوم 4 نوفمبر 2025؛ وذلك ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي.

    وعاش الجمهور المغربي في حالة رعب، خوفًا من عدم جاهزية حكيمي لبطولة كأس أمم إفريقيا؛ إلا أن اللاعب وبعد غياب في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات، ها هو يعود أخيرًا.

    ونزل حكيمي بديلًا لزميله نصير مزراوي، في الدقيقة 64 من عمر المباراة ضد زامبيا، مساء يوم 29 ديسمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة كأس أمم إفريقيا.

    الهدف من الدقائق التي تحصل عليها حكيمي؛ هو استعادة حساسية المباريات، قبل الأدوار الإقصائية من البطولة الإفريقية.

