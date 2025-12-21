المغرب وجزر القمر | دياز يزأر في وجه ألونسو .. هدف بوشكاش يحطم "باص" الطليان ولا حاجة لعودة حكيمي سريعًا!

عندما قال المدرب ستيفانو كوسين، إن "القمريين" لن يخشوا الأسود، وصرّح يوسف مشنجاما، بأنهم سيلعبون من أجل الفوز، توقع الجميع أنها محاولات فقط لإزالة التوتر، دون أن يعلموا بأن المغرب سيعاني من أجل كسر جدار صلب، زاد من إثارة افتتاحية كأس أمم إفريقيا 2025.

وحقق منتخب المغرب، انتصارًا على جزر القمر بنتيجة (2-0)، على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، في المباراة الافتتاحية من "كان 2025".

على أرض المغاربة، خرج أسود الأطلس، بالنقاط الثلاث، عن طريق براهيم دياز وأيوب الكعبي، اللذين سجلا هدفي المباراة، في الدقيقتين 55 و74.

وشهدت المباراة إصابة قائد المنتخب المغربي، رومان سايس، وخروجه مبكرًا في الدقيقة 19، فيما أهدر سفيان رحيمي ركلة جزاء لأسود الأطلس، قبلها بثماني دقائق.