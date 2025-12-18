Arab Cup 2025 Jordan Morocco GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

كأس العرب 2025 | نهائي العصر الذهبي .. المغرب يحصد الألقاب "حتى بالمغضوب عليهم" والأردن يقدم رسالة للجميع "رغم النحس"!

نهائي عربي ممتع يحسمه المنتخب المغربي في النهاية..

نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، على الأراضي القطرية؛ عكس واقعًا نعيشه حاليًا، وهو "العصر الذهبي" للمغرب والأردن كرويًا.

نعم.. المغرب والأردن أفضل منتخبين عربيين، شهدا تطورًا ملحوظًا للغاية في السنوات القليلة الماضية؛ لذلك يُعتبر تواجدهما في نهائي البطولة العربية، أمرًا طبيعيًا وليس مفاجئًا بالمرة.

وفي النهاية.. قالت الخبرة كلمتها؛ وذلك بتتويج المنتخب المغربي باللقب العربي الغالي، عقب الفوز (3-2) على الأردن.

الفوز المغربي المثير على الأردن؛ جاء بعد وصول المباراة النهائية إلى الشوطين الإضافيين، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2).

المنتخب المغربي تقدّم بهدف عالمي في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة؛ وذلك بعد تسديدة من أسامة طنان قبل خط منتصف الملعب، مستغلًا خروج الحارس الأردني من مرماه.

بعدها انتفض المنتخب الأردني؛ وذلك بتسجيله هدفين متتاليين بواسطة نفس اللاعب علي علوان، في الدقيقتين 48 و68.

ثم ظهر عبدالرزاق حمدالله الذي أدرك التعادل القاتل للمنتخب المغربي، في الدقيقة 87 من عمر الوقت الأصلي للمباراة؛ قبل أن يسجل هدف الانتصار والحصول على اللقب الغالي، في الدقيقة 100 أو العاشرة من الشوط الإضافي الأول.

وبالتالي.. حصد المنتخب المغربي ثاني ألقابه العربية، بعد نسخة عام 2012؛ بينما خسر الأردنيون المتألقين، فرصة التتويج التاريخي الأول.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز المغرب على الأردن، وتتويجه باللقب العربي الغالي..

  • FBL-ARAB-CUP-2025-JOR-MARAFP

    العصر الذهبي.. المغرب لا يتكلم إلا بلغة الألقاب فقط

    واصل المغرب بحصوله على لقب كأس العرب 2025، "عصره الذهبي" في عالم كرة القدم؛ وليس فيما يتعلق بالمنتخب الوطني الأول فقط، بل بجميع الفئات على النحو التالي:

    * المنتخب الأول:

    - نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"؛ كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى المربع الذهبي، في تاريخ المونديال.

    * المنتخب الثاني:

    - التتويج بلقب كأس العرب "قطر 2025"؛ كثاني تتويج في تاريخ أسود الأطلس، بعد نسخة 2012.

    * منتخب المحليين:

    - التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2024؛ حيث أضاف هذه النسخة التي لُعِبت في 2025، إلى كل من بطولتي 2018 و2020.

    * المنتخب الأولمبي:

    - التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة؛ حيث توّج المنتخب المغربي بالبطولة القارية 2023، على أرضه ووسط جماهيره.

    - برونزية أولمبياد "باريس 2024"؛ حيث حقق المنتخب الأولمبي أول ميدالية أولمبية للمغرب، في الرياضات الجماعية.

    * الفئات السنية:

    - التتويج بلقب كأس العالم للشباب 2025؛ حيث حقق جيل تحت 20 عامًا إنجازًا استثنائيًا بالتتويج بالمونديال.

    - التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا للناشئين 2025؛ حيث توّج جيل تحت 17 عامًا بالبطولة القارية، لأول مرة في تاريخ هذه الفئة.

    • إعلان

  • رغم نحس "لوسيل".. الأردن يعيش أبهى عصوره الكروية

    أيضًا.. يعيش منتخب الأردن أبهى عصوره التاريخية كرويًا؛ وذلك على الرغم من "النحس" الذي يواجه في دولة قطر، وخاصة ملعب "لوسيل".

    * أولًا: الوصول إلى نهائي كأس آسيا 2023؛ قبل الخسارة (1-3) أمام قطر.

    * ثانيًا: التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026؛ لأول مرة في تاريخ النشامي.

    * ثالثًا: الوصول إلى نهائي كأس العرب 2025 لأول مرة في التاريخ، قبل الخسارة (2-3) أمام المغرب.

    المثير في الأمر أن نهائيي أمم آسيا 2023 وكأس العرب 2025؛ أقيما على ملعب "لوسيل"، في دولة قطر.

    لذلك وبالرغم من أن المنتخب الأردني حقق إنجازين كبيرين، بالوصول إلى نهائيي أمم آسيا وكأس العرب؛ إلا أن ملعب "لوسيل" سيظل يحمل ذكريات سيئة للنشامي، بخسارة حلم التتويج بالبطولتين.

  • نقاط ضعف "مفاجئة" للأردن ضد المغرب يجب معالجتها فورًا

    ودعونا نقف عند نقطة أخرى تخص منتخب الأردن، في مباراته ضد نظيره المغربي، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    البعض زعم أن القرعة خدمت المنتخب الأردني، منذ بداية البطولة العربية وحتى الوصول للنهائي؛ وذلك بعدم خوضه مباراة صعبة بـ"معنى الكلمة".

    واعتبر البعض أن الأردن واجه منتخبات مثل مصر والعراق والسعودية؛ التي تُعاني من تراجع كبير في المستوى، وهو ما سهل فوز النشامي.

    إلا أن الأردن أكد أن وصوله إلى النهائي العربي لم يكن صدفة أبدًا؛ وذلك بالمستوى الذي ظهر به أمام المغرب، حتى ولو خسر اللقب.

    وأمام المنتخب المغربي.. أظهر الأردنيون الذين يفتقدون أسماء مهمة مثل موسى التعمري ويزن النعيمات، شجاعة كبيرة للغاية؛ رغم بعض العيوب غير المعتادة منهم، على النحو التالي:

    * أولًا: عدم التنظيم الدفاعي؛ خاصة في الكرات الثابتة.

    * ثانيًا: ترك بعض المساحات في عمق الملعب؛ وذلك بين الوسط والدفاع.

    وهذه الأخطاء لم تكن معتادة من المنتخب الأردني، ولكنها ظهرت بشكلٍ غريب أمام المغرب؛ ما أضاع منه اللقب الغالي.

    ومن هُنا.. يجب أن يكتسب الأردن خبرة النهائيات؛ حيث إذا تم معالجة بعض التفاصيل البسيطة، سيتوج بالألقاب بالتأكيد.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Abderrazak Hamdallah Tarik Sektioui Morocco GFX GOAL ONLYGOAL AR

    المغضوب عليهم.. منتخب المغرب يحصد اللقب العربي وسط الانتقادات

    وأخيرًا.. لابد أن نشيد بعمل المدير الفني طارق السكتيوي، الذي قاد المنتخب المغربي "الثاني" للتتويج بلقب كأس العرب 2025؛ رغم أنه تم وصفه في بداية البطولة، بالمدرب "الجبان".

    السكتيوي قاد مباراة المنتخب المغربي ضد الأردن بـ"امتياز"؛ خاصة في نهاية الشوط الثاني من عمر النهائي، بالإضافة إلى الوقت الإضافي.

    تغييرات السكتيوي وخاصة عندما أدخل المهاجم عبدالرزاق حمدالله، في الدقيقة 72 من عمر النهائي العربي؛ أحدثت انتفاضة كبيرة في المنتخب المغربي.

    وعرف المدير الفني المغربي وقت الدفع بهذه العناصر؛ مستغلًا في ذلك التراجع البدني للأردن، إلى جانب بعض الثغرات في العمق بين الوسط والدفاع - كما ذكرنا -.

    وعندما تقدم المنتخب المغربي في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول؛ تمكن طارق السكتيوي من تسيير الدقائق بإمتياز، ليحصد اللقب حتى مع بعض الانتقادات.

    كذلك.. حصد أسود الأطلس اللقب العربي الغالي، بمجموعة من الأسماء التي يُمكن اعتبارها "مغضوب عليها" في المغرب؛ وفي مقدمتهم عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم.

    حمدالله لم يحظ بالتقدير الكافي في المغرب، نظرًا لمسيرته مع المنتخب؛ ولذلك كان هُناك بعض الانتقادات بعد استدعائه، للمشاركة في كأس العرب 2025.

    إلا أن هذا اللاعب رد على المنتقدين، بتسجيله هدفين في المربع الذهبي ومثلهما في النهائي؛ ليعلن عن تألقه الكبير بصحبة مجموعة من اللاعبين الآخرين، أمثال كريم البركاوي ووليد أزارو وأشرف المهديوي ومحمد الحريمات.

    هذه الأسماء المغربية لم تكن تحظى بإجماع كبير؛ ولكنها أثبتت نفسها بقوة في البطولة العربية على الأراضي القطرية، بل أن الحريمات نفسه حصد جائزة "الأفضل" في المسابقة.

كأس أمم إفريقيا
المغرب crest
المغرب
المغرب
جزر القمر crest
جزر القمر
جزر القمر
0