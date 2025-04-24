المعركة الثانية | "الخاسر" رونالدو أفضل حالًا من "الفائز" ميسي رغم تحول احتفاليته إلى كابوس

الصراع يتجدد مرة أخرى

تأخرنا ولكن عدنا مرة أخرى لكم .. موعد جديد مع المعارك الأسبوعية بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ومتابعة ما يقدمه كل منهما في التجربة التي يعيشها الثنائي خارج قارة أوروبا.

رونالدو يعيش تجربة مميزة وفريدة من نوعها مع النصر، بعد رحلة حافلة في سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد، حيث يغزو دوري روشن بمظهره الجديد الجذاب وطفرته الحالية.

وأما ليونيل ميسي فاختار وجهة مختلفة تمامًا، الدوري الأمريكي وإنتر ميامي، أجواء أكثر هدوءًا ولكنها ليست خالية من التحديات والإثارة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصراع الأول كان من نصيب رونالدو والثاني حسمه ميسي لصالحه في الموسمين السابقين، لذلك دعونا نرى ما سيحدث هذه المرة..