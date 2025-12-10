Getty Images Sport
المدير الرياضي السابق لريال مدريد: أحذر فينيسيوس من تكرار خطئي.. وما فعلنا مع رونالدو يجب أن يحدث لمبابي!
معضلة فينيسيوس وتحذير "الخروج السهل"
وجّه مياتوفيتش رسالة مباشرة وقوية بخصوص مستقبل فينيسيوس جونيور، رابطاً إياها بتجربته الشخصية المريرة حين غادر ريال مدريد.
قال مياتوفيتش، في حوار مع صحيفة "ماركا": "النادي يجب أن يحدد سياسته وفلسفته بمعزل عن رأي اللاعبين"، مشدداً على أن اللاعب غير السعيد يجب أن يحل مشكلته أو يرحل. وفيما يخص النجم البرازيلي تحديداً، أوضح: "فينيسيوس لاعب كرة قدم ممتاز... لكن يجب القول إن سلوكه وطريقته في فعل بعض الأشياء ليست جيدة. هو لاعب عظيم يجب أن يهدئ من طباعه قليلاً، وإذا لم يستطع فعل ذلك، فيجب الوصول لاتفاق".
وأضاف محذراً من مغبة الرحيل: "من السهل جداً الرحيل، حدث لي ذلك وأخطأت. في أندية أخرى، قد يبدو كل شيء مثالياً من الخارج، لكن عندما تصل تدرك أنك لن تكون في أي مكان كما كنت في مدريد".
واختتم هذه النقطة بتصريح حاسم: "لقد رحل العديد من اللاعبين الكبار واستمر ريال مدريد في الفوز".
- (C)GettyImages
الثقة في مشروع تشابي ألونسو و"تغذية الوحش" مبابي
أعرب مياتوفيتش عن تفاؤله بمستقبل الفريق تحت قيادة تشابي ألونسو رغم البداية المتعثرة، مشيراً إلى أن الضغط في مدريد استثنائي.
ونقلت تصريحاته دعماً كبيراً للمدرب الجديد: "ريال مدريد هو النادي الوحيد في العالم الذي يوجد فيه ضغط يوجب عليك الفوز دائماً، وليس الفوز فقط، بل الانتباه للطريقة التي تفوز بها". وعن ألونسو قال: "أنا أثق به... هو مدرب يعرف ما يريد، وهذا هو الأهم".
وفيما يخص الانتقادات الموجهة لكيليان مبابي، دافع مياتوفيتش عنه معتبراً أن الفريق بدونه قد يكون أسوأ، ومقدماً وصفة تكتيكية للنجاح مستلهمة من حقبة كريستيانو رونالدو. حيث صرح قائلاً: "ريال مدريد يمتلك حالياً أفضل لاعب في العالم، مبابي. ويجب التفكير في تغذية الوحش، الذي يسمى مبابي، كما فعلنا مع كريستيانو".
وأكد أن الفريق لا يحتاج لنجوم "صف أول" بجانبه بقدر حاجته للاعبين جيدين يخدمون المنظومة، موضحاً: "نحتاج لاعبين أو ثلاثة جيدين جداً، وليس نجوم شباك مثله".
فلسفة سوق الانتقالات ولغز الدوري الإسباني
تحدث المدير الرياضي السابق عن استراتيجية التعاقدات، مستذكراً صفقاته الناجحة في الشتاء مثل مارسيلو وهيجواين، وموضحاً الفارق بين "حاجة الطوارئ" و"الاستثمار المستقبلي".
قال مياتوفيتش مبرراً تحفظ النادي في سوق الشتاء: "عندما يعلم الناس أنك تلجأ لسوق الشتاء بسبب الحاجة، فإنهم ينتظرونك (يستغلونك)، ويطلبون الكثير من المال".
ونصح النادي بأنه "إذا لجأت لسوق الشتاء، فليكن للاستثمار في المستقبل.. الأفضل من الأرجنتين أو البرازيل".
كما أبدى استغرابه الشديد من عجز النادي عن الهيمنة المحلية، قائلاً: "من الغريب جداً، ويدهشني أن نادياً قادراً على الفوز بثلاثة ألقاب دوري أبطال متتالية لا يفوز ببطولتي دوري متتاليتين".
ورفض تعليق شماعة الفشل المحلي بالكامل على قضية "نيجريرا"، مصرحاً: "لا أريد التفكير في أن هذا هو السبب وراء عدم امتلاكنا المزيد من الدوريات.. لا أحد يتحدث عن تراجع الفريق ويتحدثون عن الحكم".
- Goal Ar Only GFX
نموذج ملكية "كوكا كولا" ومشروع بارتيزان
في رؤيته لمستقبل النادي الاقتصادي لمواجهة أندية الدول، اقترح مياتوفيتش تغييراً في نموذج الملكية لضمان الاستمرارية، مشبهاً ريال مدريد بالعلامات التجارية العالمية الكبرى: "ريال مدريد لا ينبغي أن يكون ملكاً لشخص واحد أو شخصين.. يجب أن يكون مثل كوكا كولا، التي هي ربما العلامة التجارية الأكثر شهرة في العالم، لكنها ليست ملكاً لرجل واحد، ولهذا تستمر كعلامة تجارية عظيمة لعقود". وأبدى إعجابه بـ "نموذج بايرن ميونخ".
وعلى الصعيد الشخصي، أكد مياتوفيتش التزامه بمشروعه الحالي مع بارتيزان بلجراد، رافضاً فكرة العودة لمدريد حالياً رغم حبه للنادي: "فلورنتينو بيريز أحد أفضل الرؤساء في تاريخ النادي، وفي ظل وجوده ريال مدريد لن يعين (مديرًا رياضيًا)، لأن الأمور تسير بشكل جيد معه (مباشرة)، وحتى لو اتصل بي فلورنتينو اليوم للعودة للعمل في النادي، فلن أقبل لأنني ملتزم بمشروعي الحالي وأريد إتمامه".
إعلان