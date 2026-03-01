"المديرون رفضوا النظر إليّ" - يقول ميخائيل أنطونيو إنه اضطر إلى "ابتلاع كبريائه" للعثور على نادٍ جديد بعد حادث سيارة مروع

شهد اللاعب الدولي الجامايكي توقف مسيرته بسبب حادث سيارة كاد أن يكون قاتلاً وتسبب له في كسور متعددة في الساق. بعد أن تم الاستغناء عنه من قبل نادي شرق لندن في أغسطس بعد ثمانية أشهر من عدم المشاركة في أي مباراة للفريق الأول، اكتشف اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً أن سجله الحافل في الدوري الممتاز لم يعد ضمانة للحصول على عقد جديد.

حصل المهاجم المخضرم الآن على عقد قصير الأجل مع نادي السيلية حتى نهاية الموسم، لكن الطريق إلى قطر كان محفوفًا بالرفض والإحباط. على الرغم من هيمنته على الساحة الكروية الإنجليزية على مدار عقد من الزمن، كشف أنطونيو أن إنجازاته السابقة لم تكن ذات أهمية كبيرة عندما فحصت الأندية سجله الطبي. اعترف المهاجم أنه واجه معركة كبيرة ليس فقط مع تعافيه البدني، ولكن أيضًا مع تصور موثوقيته في اللعبة الاحترافية.