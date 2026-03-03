وفقًا لوكالة فرانس برس (AFP)، بدأ المدعي العام في موناكو تحقيقًا أوليًا في العلاقات التجارية التي تربط موناكو وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدت مصادر قضائية يوم الثلاثاء أن هذا الإجراء القانوني نابع من شكوى رسمية قدمها مواطنان كونغوليان مجهولان يقيمان في فرنسا. وأعربا عن قلقهما العميق إزاء احتمال وجود مخالفات مالية مقنعة في الاتفاقية الرياضية.

وتركز التحقيقات على عقد رعاية أبرم في يونيو 2025 بين نادي كرة القدم الموناكو والحكومة الكونغولية. وتبلغ قيمة الاتفاقية 4.8 مليون يورو على مدى ثلاثة مواسم، وتتميز بشكل أساسي بشعار "جمهورية الكونغو الديمقراطية - قلب إفريقيا" على أكمام اللاعبين. وعلى الرغم من وجود شراكات مماثلة ذات قيمة أعلى مع نادي برشلونة ونادي ميلان، إلا أن هذه الاتفاقية المحددة مع موناكو أثارت شكوكاً فورية بين شخصيات المعارضة والشتات.