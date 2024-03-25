المدرب المثالى لمانشستر يونايتد؟ ساوثجيت لقيادة ثورة راتكليف في أولد ترافورد

نجاح ساوثجيت مع إنجلترا قد يتكرر فى أولد ترافورد!

نجح جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا فى إعادة ضبط الأسود الثلاثة وأنقذ الفريق من تدهوره ويمكنه تكرار نفس الشيء مع مانشستر يونايتد.

ولا يرغب جاريث ساوثجيت، في مناقشة مستقبله مع منتخب إنجلترا قبل بطولة يورو 2024 ويحاول التركيز خلال هذه الفترة على المباريات الودية لفريقه استعدادًا لبطولة أمم أوروبا هذا الصيف.

ولم يؤكد ساوثجيت، استمراره مع منتخب إنجلترا بعد انتهاء البطولة فى الصيف، ويطمح المدرب الإنجليزى فى تحقيق أول لقب كبير منذ 58 عامًا، لكن غموض مستقبله أثار جدلًا كبيرًا وتساؤلات حول ما إذا كان يرغب فى البحث عن خطوة جديدة.

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وأصبح ساوثجيت، مؤخرًا هو المرشح المثالى لخلافة تين هاج، فى تدريب مانشستر يونايتد بعد انتشار تقرير يفيد بأن السير جيم راتكليف، واثق من انجذاب مدرب إنجلترا لأولد ترافورد.

ويقال إن راتكليف وشركاه في شركة INEOS ما زالوا غير مقتنعين بأن تين هاج، هو المدرب المناسب لقيادة مشروعهم إلى الأمام حتى بعد الفوز المذهل بنتيجة 4-3 على ليفربول والتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن وخسر 16 مباراة، وبالنظر إلى كل ما حققه ساوثجيت، مع إنجلترا بعد أن تولى المنتخب وهو في أدنى مستوياته، فهناك الكثير من الأسباب التي تجعله المدرب المثالي لمنح الشياطين الحمر المتعثرين فرصة جديدة.