هل إيراولا الأنسب لقيادة مانشستر يونايتد؟

يقدم أندوني إيراولا، مدرب فريق بورنموث مستويات رائعة مع فريقه الحالى أو سابقًا فى الدوري الإسبانى ويجب أن يكون ضمن قائمة مدربين مانشستر يونايتد المرشحين لخلافة إريك تين هاج المتعثر.

وشهدت كرة القدم الأوروبية مؤخرًا ثورة يقودها مدربون إسبان من مقاطعة واحدة وهي جيبوثكوا، المسؤولة عن إنتاج أفضل المدربين في العالم، حيث يقترب تشابي ألونسو، من قيادة باير ليفركوزن للفوز بلقب الدوري الألماني لأول مرة فى تاريخهم وفي إنجلترا ينافس فريق آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، على لقب الدوري الإنجليزي وقد ينجح فى التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وأيضًا فريق أستون فيلا بقيادة المدرب أوناي إيمري، يقترب من التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى فى تاريخه.

ويتألق المدربون الإسبان فى كل الدوريات وفى الدوري الإسباني أيضًا حيث صنع كيمانول ألجواسيل، العجائب مع فريق ريال سوسييداد لسنوات عديدة وفاز معهم بكأس الملك في عام 2021 وقادهم إلى المراحل الحاسمة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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وفي مقاطعة فيزكايا الباسكية المجاورة، قاد إرنستو فالفيردي، فريق أتلتيك للفوز بالكأس لأول مرة منذ 40 عامًا، ويبحث نادى مانشستر يونايتد عن مدربين لخلافة تين هاج، بعد موسم كارثى حتى الآن وحان الوقت للانضمام إلى ثورة التدريب في إقليم الباسك وسيكون أندوني إيراولا، الذي نجح فى قيادة فريقه للتعادل مع اليونايتد بالأمس فى الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-2 مرشحًا رائعًا لتولي المسؤولية في أولد ترافورد.