المدافع المركزي القادم لريال مدريد؟ الفريق الملكي يخطط لصفقة انتقال نجم بوروسيا دورتموند
ريال مدريد يسعى لتعزيز صفوف قلب الدفاع
عانى ريال مدريد من إصابات لاعبي خط الدفاع خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعرض كل من إيدر ميليتاو وديفيد ألابا وأنطونيو روديجر لإصابات طويلة الأمد في بعض الأوقات. ساعد وصول دين هويجن من بورنموث في تخفيف العبء على الثلاثي المذكور أعلاه، بينما حظي راؤول أسينسيو، خريج الأكاديمية، بوقت لعب طويل خلال الموسمين الماضيين.
بينما يمتد عقد ميليتاو حتى يونيو 2028، تنتهي عقود ألابا وروديجر في نهاية الموسم الحالي، وقد يغادر الثنائي كلاهما كلاعبين أحرار في الصيف.
قد يترك رحيلهما ريال مدريد في موقف صعب على صعيد الدفاع، ولهذا السبب فإن سعيه وراء شلوتربك أمر منطقي.
البلانكوس "مقتنعون بشكل متزايد" بشلوتربك
في حين أن أحد لاعبي المنتخب الألماني قد يغادر البرنابيو في روديجر، قد يتم تجنيد لاعب آخر مع شلوتربك.
وذكرتصحيفة AS أن النادي الإسباني العملاق أصبح "مقتنعًا بشكل متزايد" بأداء اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مع دورتموند، ويبدو أنه تصدر قائمة أكثر المدافعين المطلوبين. وقد ارتبط اسمه في الأشهر الأخيرة بأسماء مثل إبراهيما كوناتي ودايوت أوبامكانو ومارك جوي، على الرغم من أن الأخيرين قد اتخذا بالفعل قرارًا بشأن مستقبلهما، حيث وقع الأول عقدًا جديدًا مع بايرن ميونيخ، وانضم الثاني إلى مانشستر سيتي قادمًا من كريستال بالاس في يناير.
يُعتقد أن شلوتربك حريص على خوض تحدٍ جديد، بعد أن لعب لدورتموند منذ وصوله من فرايبورغ في عام 2022. وقد خاض 150 مباراة مع بوروسيا دورتموند، وسجل تسعة أهداف وساعد الفريق في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-24، الذي فاز به ريال مدريد.
ويضيف التقرير أن التعاقد مع مدافع وسط هذا الصيف هو أولوية قصوى وأن ريال مدريد يقدر "المساهمات الهامة" لشلوتربك لكل من دورتموند والمنتخب الألماني في السنوات الأخيرة. كما هو الحال مع العديد من اللاعبين الكبار في الدوري الألماني، كان من المعتقد أن شلوتربك سينتهي به المطاف بالتوقيع مع بايرن، لكن صفقة أوبامكانو الجديدة يبدو أنها أفسدت تلك الخطط.
برشلونة يراقب أيضًا المدافع
ومع ذلك، فإن ريال مدريد ليس الفريق الأوروبي الوحيد الذي يُعتقد أنه مهتم بسلوتربك. فقد ذكر تقرير AS أيضًا منافسه في الكلاسيكو برشلونة، حيث قيل إن طاقم المدرب هانسي فليك "أبلغ مجلس الإدارة بالمزايا الكبيرة التي يمكن أن يجلبها وصول المدافع". ومع ذلك، يُعتقد أن الفريق الكتالوني يضع أولوية لضم مهاجم جديد هذا الصيف. وهل سيكون بإمكانهم دفع 50 مليون يورو (43.6 مليون جنيه إسترليني/58.9 مليون دولار) مقابل شلوتربك هو أمر آخر يجب أخذه في الاعتبار.
يُعتقد أن العلاقة القوية بين ريال مدريد ودورتموند قد تساعدهم في إبرام الصفقة. فقد تعاقد بطل أوروبا 15 مرة مع عدد من لاعبي فريق شمال الراين-وستفاليا على مر السنين، بما في ذلك جود بيلينجهام وأشرف حكيمي ونوري شاهين.
من المرجح أن تكون قصة الصيف بالنسبة لشوتربك
اهتمام ريال مدريد بشوتربك ليس بالأمر الجديد. فقد أفادت تقارير في يناير الماضي أن النادي الإسباني كان يراقب اللاعب في ضوء قرار أوبامكانو بشأن عقده، في حين أفادت تقارير أخرى أن النادي قد خفف من اهتمامه بلاعب ليفربول كوناتي.
أعطى المدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيل مؤخرًا تحديثًا عن مستقبل شلوتربك، وكشف: "نجري محادثات جيدة ومبنية على الثقة منذ بعض الوقت، وسيتم اتخاذ قرار في الوقت المناسب. لن يكون ذلك بالتأكيد في وقت ما خلال الصيف، والجميع متفقون على ذلك".
في الوقت الحالي، يبدو من غير المرجح أن يوقع المدافع عقدًا جديدًا، وسيواجه دورتموند قريبًا معضلة بيعه هذا العام أو الاحتفاظ به لموسم آخر قبل أن يغادر دون مقابل.
