في حين أن أحد لاعبي المنتخب الألماني قد يغادر البرنابيو في روديجر، قد يتم تجنيد لاعب آخر مع شلوتربك.

وذكرتصحيفة AS أن النادي الإسباني العملاق أصبح "مقتنعًا بشكل متزايد" بأداء اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مع دورتموند، ويبدو أنه تصدر قائمة أكثر المدافعين المطلوبين. وقد ارتبط اسمه في الأشهر الأخيرة بأسماء مثل إبراهيما كوناتي ودايوت أوبامكانو ومارك جوي، على الرغم من أن الأخيرين قد اتخذا بالفعل قرارًا بشأن مستقبلهما، حيث وقع الأول عقدًا جديدًا مع بايرن ميونيخ، وانضم الثاني إلى مانشستر سيتي قادمًا من كريستال بالاس في يناير.

يُعتقد أن شلوتربك حريص على خوض تحدٍ جديد، بعد أن لعب لدورتموند منذ وصوله من فرايبورغ في عام 2022. وقد خاض 150 مباراة مع بوروسيا دورتموند، وسجل تسعة أهداف وساعد الفريق في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-24، الذي فاز به ريال مدريد.

ويضيف التقرير أن التعاقد مع مدافع وسط هذا الصيف هو أولوية قصوى وأن ريال مدريد يقدر "المساهمات الهامة" لشلوتربك لكل من دورتموند والمنتخب الألماني في السنوات الأخيرة. كما هو الحال مع العديد من اللاعبين الكبار في الدوري الألماني، كان من المعتقد أن شلوتربك سينتهي به المطاف بالتوقيع مع بايرن، لكن صفقة أوبامكانو الجديدة يبدو أنها أفسدت تلك الخطط.