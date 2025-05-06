رسميًا | الاحتكام إلى مباراة فاصلة .. المحكمة الرياضية تؤيد استبعاد ليون من كأس العالم للأندية 2025
رفضت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) الطعون المقدمة من نادي ليون ونادي باتشوكا وليجا ديبورتيفا ألاخويلينسي ضد قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)..
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