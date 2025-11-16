الماء المقدس.. رئيس لاتسيو يستعين بـ"كاهن" لإنهاء لعنة الإصابات!

يوم الجمعة الماضي، تمت مباركة المركز الرياضي للنادي وملاعب تدريب البياتشوشيليستي من قبل كاهن استدعاه لوتيتو خصيصاً.

بدأ رئيس لاتسيو يفكر في الأمر في شهر سبتمبر الماضي، بعد الديربي الذي خسره أمام روما. وهي ناتجة عن التشكك المرتبط مباشرة بعارضة كاتالدي التي ارتطمت بها الكرة في اللحظات الأخيرة من ديربي المدينة.

لكن حساب لاتسيو المفتوح مع سوء الحظ قد ازداد في هذه الأثناء على صعيد الإصابات: 10 إصابات عضلية. واتسعت القائمة لتشمل حالات أخرى مثل توقف إيساكسن بسبب كثرة الوحيدات (داء المونونيوكليوزيس) المسجل في الأيام الأولى من المعسكر التحضيري للموسم والذي أبعد اللاعب الدنماركي حتى سبتمبر مع ما ترتب على ذلك من تأخير في حالته البدنية.

تمت مباركة ملاعب فورميلو لطلب "مساعدة" إضافية للبياتشوشيليستي. لكن بالأمس سقطت مصيبة أخرى على لاتسيو. نيكولو روفيلا سيتعين عليه على الأرجح الخضوع لعملية جراحية.

العلاج التحفظي لم يؤتِ النتائج المرجوة. نهاية تبدو محسومة بعد الفحوصات الأخيرة لحالة لاعب خط الوسط الذي توقف بعد ديربي 21 سبتمبر بسبب آلام العانة (الفتاق الرياضي). في البداية، تم تقييم خيار الجراحة، لكن لاعب الوسط اختار العلاج التحفظي. مع عمل منفصل يتخلله فترات راحة.

كانت هناك بعض المؤشرات المشجعة. لدرجة أنه تم التكهن بعودة روفيلا مباشرة بعد هذا التوقف وبعد غيابه عن سبع مباريات في الدوري.

الآن مع التدخل الجراحي، ستطول فترات العودة: شهر ونصف آخر على الأقل من التوقف بالنظر إلى المسار المطلوب لإعادة التأهيل. يبدو أن القرار بالخضوع للجراحة قد نضج لدى لاعب خط الوسط. وقد يخضع للعملية هذا الأسبوع. سيتم إجراء التقييمات النهائية. على أي حال، في الساعات القليلة القادمة ستكون الصورة واضحة ونهائية.