الليالي الساحرة تظهر في الكريسماس.. ريال مدريد يتخطى مشاكل الجيران ويحول سانتياجو برنابيو إلى وجهة احتفالية مبهرة!

يبدو أن ملعب سانتياجو برنابيو سيعيش هذا العام أجواء مختلفة تمامًا عمّا اعتاده عشاق كرة القدم، فبدلًا من صيحات الجماهير وصخب الأهداف، سيغمره سحر الأضواء والموسيقى والعروض الفنية في تجربة فريدة من نوعها، إذ أعلن نادي ريال مدريد عن افتتاح مدينة ترفيهية احتفالية داخل الملعب خلال فترة أعياد الميلاد.
من 24 إلى 31 ديسمبر المقبل، سيفتح البرنابيو أبوابه لاستقبال العائلات والأطفال من مختلف الأعمار، ليعيشوا تجربة خيالية تجمع بين الإبهار البصري والعروض الموسيقية والعائلية في قلب العاصمة الإسبانية مدريد. ومع اقتراب حلول أعياد الميلاد، يؤكد النادي أن "روح الكريسماس هذا العام ستُضاء بالأبيض الملكي"، في إشارة إلى اللون الذي يرمز إلى ريال مدريد وشعاره التاريخي.