اللاعب رقم 13 بدون ليزر هذه المرة.. السنغال تستدعي "قاهر صلاح" في مهمة خاصة بالمغرب!

في خطوة لاستحضار أجواء الحماس قبل القمة المرتقبة، أطلقت شركة الطيران السنغالية "Fly Air Sénégal" حملة عامة للبحث عن المشجع صاحب "الشمروخ" الشهير في مواجهة 2022، قائلة في بيانها: "ساعدونا في العثور عليه! لقد حفر مكانته في الذاكرة خلال لقائنا الأخير مع مصر".

واعتبرت الشركة أن وجود هذا المشجع بات يقيناً شعبياً بأنه سيكون "مصدر سعادتنا"، معلنة عن تقديم رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل له إلى المغرب لحضور نصف النهائي، قبل أن تختتم بيانها بعبارة حماسية: "الفوز ولا بديل عنه.. سائرون نحو النهائي مع أسودنا!".

بعد ساعات قليلة من إطلاق حملة للبحث عنه، أعلنت الخطوط الجوية السنغالية وصول "ساليو نداي" إلى الأراضي المغربية، لحضور مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية ضد مصر.

ونشرت الشركة عبر حساباتها الرسمية صورة للمشجع، مرفقة بتعليق احتفالي مقتضب يحمل دلالات تحدٍ واضحة: "ساليو نداي، اللاعب رقم 13 (بعد جماهير السنغال 12) والمشجع المتحمس لأسود السنغال، أصبح بيننا الآن!".

بوصوله، تكتمل فصول "الحرب النفسية" قبل الموقعة المرتقبة مساء اليوم الأربعاء على ملعب طنجة، حيث سيتواجد "نداي" في المدرجات، في خطوة تستهدف استحضار ذكريات ليلة دكار "المرعبة" أمام أنظار الجماهير المصرية.