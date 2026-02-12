Goal.com
مباشر
Julian Alvarez Atletico Madrid GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

اللاعب المثالي لبرشلونة في مركز رقم 9 أم العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؟ جوليان ألفاريز لاعب مطلوب رغم توقفه عن التهديف لمدة شهرين مع أتلتيكو مدريد

أصبح ملعب متروبوليتانو موضوعًا رئيسيًا للنقاش قبل مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الملك بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة. "بصراحة، الملعب ليس في حالة جيدة"، اعترف كوكي بعد هزيمة فريقه يوم الأحد على أرضه أمام ريال بيتيس. "نحن ننزلق، والعشب يتطاير. من الواضح أننا يجب أن نلعب بشكل أفضل، لذا فهذا ليس عذراً، لكن يُتوقع منا أن نقدم أداءً عالياً ونحتاج إلى ملعب بنفس الجودة لنتمكن من القيام بذلك".

ربما تفسر سوء حالة أرضية الملعب سبب الأداء السيئ الذي يقدمه مهاجم أتلتيكو مدريد النجم خوليان ألفاريز في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، يخشى بعض مشجعي النادي أن يكون السبب وراء جفاف الأهداف الذي يعاني منه الأرجنتيني منذ شهرين هو حالته النفسية وليس حالة أرضية ملعب متروبوليتانو، حيث يرتبط اسم ألفاريز حالياً بالانتقال في الصيف إلى أحد أفضل الفرق الأوروبية، بما في ذلك منافسه في مدريد ليلة الخميس.

إذن، ما السبب وراء التراجع الكبير في مستوى لاعب كأس العالم؟ هل يمكن أن يغادر أتلتيكو مدريد بالفعل لينضم إلى منافسه في الدوري الإسباني برشلونة في نهاية الموسم؟ أم أننا قد نرى قريبًا لاعب مانشستر سيتي السابق يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؟ تحاول GOAL الوصول إلى حقيقة ما يبدو أنه سيكون أحد أكثر قصص الانتقالات إثارة للاهتمام في عام 2026...

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO-REAL MADRIDAFP

    مساهمة موضع تساؤل

    انضم ألفاريز إلى أتلتيكو قبل 18 شهراً فقط، وكان أبرز الوافدين الجدد إلى ملعب ميتروبوليتانو خلال فترة الانتقالات الصيفية التي كلفت 188 مليون يورو (163 مليون جنيه إسترليني/223 مليون دولار)، والتي جعلت فريق دييغو سيميوني منافساً شرعياً على اللقب. ومع ذلك، على الرغم من صعوده إلى قمة الجدول في منتصف موسم 2024-25 بفضل سلسلة انتصارات متتالية في ثماني مباريات، استسلم أتلتيكو في النصف الثاني من الموسم وفشل في الفوز بأي لقب.

    أعرب سيميوني عن أسفه لعدم وجود "استقرار"، لكن بعض المشجعين والمحللين شككوا في مساهمة ألفاريز. لم يكن هناك بالتأكيد ما يمكنه فعله أكثر من ذلك بشأن ركلة الجزاء المؤسفة التي سددها بلمستين في المباراة المثيرة للقلب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي خسرها فريقه أمام غريمه ريال مدريد، في حين أنه أنهى الموسم أيضًا بتسجيل 29 هدفًا في جميع المسابقات، وهو أعلى رصيد له في مسيرته.

    ومع ذلك، فإن اللاعب الذي انتقل من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو (65 مليون جنيه إسترليني/89 مليون دولار) قد تجاوزه في الدوري الإسباني زميله ألكسندر سورلوث، الذي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف أكثر من ألفاريز (20-17) على الرغم من أنه بدأ 15 مباراة أقل.

    وليس من المستغرب أن يكون سيميوني مندهشًا من الانتقادات الموجهة إلى ألفاريز، الذي قاد الهجوم بنفس المزيج من القوة والغيرية الذي رأيناه منه خلال فوز الأرجنتين في قطر 2022.

    وقال المدرب للصحفيين في مايو: "هناك الكثير من الأشياء الإيجابية، وأي شخص يريد أن يراها سيجدها". " ما فعله جوليان من حيث الجهد لا يصدق. إنه لاعب يتمتع بالجودة والحضور والبساطة، وعلى الرغم من أنه قادر على تسجيل الأهداف، إلا أنه يفضل تمرير الكرة إلى زملائه. نحن بحاجة إلى جوليان. إنه لاعب وقعنا معه مقابل مبلغ كبير من المال ونأمل أن يشعر بالسعادة هنا. علينا جميعًا مساعدته على إظهار موهبته أكثر".

    اتفق المسؤولون في أتلتيكو على ذلك، وأنفقوا مرة أخرى ما يزيد قليلاً عن 180 مليون يورو لتشكيل فريق داعم يليق بنجمهم الرئيسي، حيث انضم أليكس باينا وجوني كاردوسو وتياجو ألمادا وماتيو روجيري ومارك بوبيل وديفيد هانكو وسانتياغو مورينو وجياكومو راسبادوري ونيكو غونزاليس إلى العاصمة الإسبانية الصيف الماضي.

    • إعلان
  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-RAYO VALLECANOAFP

    "استثنائي"

    لسوء الحظ، لا يزال أتلتيكو فريقًا غريبًا للغاية ومثيرًا للإحباط بسبب عدم ثباته. على سبيل المثال، في الأسبوع الماضي، هزم الروجيبانكوس ريال بيتيس 5-0 في ملعبه في ربع نهائي كأس الملك، ولكن بعد ثلاثة أيام خسر 1-0 على أرضه أمام نفس الفريق. ومع ذلك، إذا كانت أداءات أتلتيكو محيرة، فإنها لا تقارن بأداء ألفاريز.

    بعد أن سجل هدفًا واحدًا فقط في أول خمس مباريات له في الدوري الإسباني هذا الموسم، ضد إسبانيول في الجولة الافتتاحية، انفجر ألفاريز في نهاية سبتمبر بتسجيله ثلاثية في الفوز 3-2 على رايو فايكانو قبل أن يسجل ثنائية في الفوز المذهل 5-2 على ريال مدريد في الديربي على ملعب ميتروبوليتانو.

    كانت هذه أفضل رد على الادعاءات بأنه لم يكن فقط غير مستقر في أتلتيكو، بل كان محبطًا من سيميوني، الذي استبدله في الدقيقة 62 من مباراة التعادل مع مايوركا في نهاية الأسبوع السابق. علاوة على ذلك، لم يبد المدرب المعروف بصرامته أنه غير راضٍ عن ألفاريز عندما تحدث إلى الصحافة بعد ديربي مدريد. على العكس من ذلك، بدا وكأنه يشعر بالسعادة لوجوده في فريقه.

    "جوليان لاعب استثنائي"، قال مدرب أتلتيكو بحماس بعد أن سجل ألفاريز ركلة جزاء حاسمة ضد ريال مدريد قبل أن يضيف هدفًا رائعًا من ركلة حرة. "لكن أكثر ما أقدره فيه، إلى جانب كل ما ترونه، هو تواضعه. تواضعه في الجري والعمل، بصفته بطل كأس العالم، في أتلتيكو مدريد، حيث يجري طوال المباريات، بغض النظر عن الفريق الذي نواجهه.

    "علينا أن نعتني به، حتى يبقى هنا لسنوات عديدة، ويصبح لاعبًا كبيرًا في تاريخ هذا النادي".

  • Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    التفكير قصير المدى

    كما أكد تحذير سيمون، أصبحت حالة ألفاريز موضوع نقاش بعد مرور شهر واحد فقط على بداية الموسم الجديد، ولم تهدئ تعليقات المهاجم بعد الديربي تمامًا التكهنات حول مستقبله.

    وقال اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا: "أنا أفكر على المدى القصير فقط، ولا أبعد من ذلك. لكنني أشعر أن أتلتيكو يعتني بي جيدًا، وأنا سعيد جدًا هنا. لذا، أعمل كل يوم على تحسين مستواي ومساعدة الفريق. الموسم طويل جدًا، ولا يزال هناك الكثير لنلعب من أجله".

    لكن هناك قلق متزايد في ملعب ميتروبوليتانو من أن أتلتيكو سينهي الموسم مرة أخرى خالي الوفاض، خاصة أن ألفاريز سجل هدفًا واحدًا فقط في الدوري الإسباني منذ ديربي مدريد، في 1 نوفمبر، في الفوز 3-0 على إشبيلية.

    سجل ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا منذ ذلك الحين، لكنه لم يسجل أي هدف في أي مسابقة منذ 9 ديسمبر، ورغم أنه من غير العدل أن نعزو تقلب أداء أتلتيكو إلى فترة جفاف ألفاريز التهديفي، إلا أن ذلك كان بالتأكيد عاملاً رئيسياً في تراجع الفريق بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر للدوري الإسباني.

    ومع ذلك، على الرغم من معاناته أمام المرمى - أو ربما بسببها - أصبح ألفاريز موضوعًا لجدل متزايد حول انتقاله.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    "وجود ألفاريز في أرسنال سيكون نهاية اللعبة"

    اعترف ألفاريز بنفسه أن وكيل أعماله ناقش شروط انتقاله المحتمل إلى باريس سان جيرمان قبل وصوله إلى مدريد في عام 2024، ووفقًا للتقارير، لا يزال لويس إنريكي حريصًا على التعاقد مع ألفاريز، على الرغم من أن أوسمان ديمبيلي قد تألق في دور "الرقم تسعة الزائف" خلال العام الماضي.

    وبطبيعة الحال، إذا قرر أتلتيكو بيع ألفاريز هذا الصيف، فإن العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أمر ممكن، بالنظر إلى الثروة الهائلة التي تمتلكها أندية النخبة الإنجليزية. لكن ليفربول لن يجدد اهتمامه الطويل الأمد باللاعب الأرجنتيني الدولي بعد التعاقد مع كل من هوغو إيكيتيك وألكسندر إيساك الصيف الماضي، وبينما لم يخف بيب جوارديولا أبدًا حقيقة أنه يفتقد ألفاريز، فإنه من المستحيل أن يعود إلى إتيهاد بينما لا يزال إرلينغ هالاند في النادي.

    ومع ذلك، يُقال إن كل من أرسنال وتشيلسي مهتمان جدًا به، وهو أمر ممكن تمامًا. في الواقع، سيكون من المفاجئ ألا يهتم آرسنال بألفاريز، حيث أن مديره الرياضي الحالي، أندريا بيرتا، هو الذي وقع معه في أتلتيكو. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من تحسن مستواه، لا يزال فيكتور جيوكيريس يعاني من الضغط الذي يرافق قيادة هجوم نادٍ من الطراز الرفيع - وهو أمر لا يعتقد غاري لينيكر أنه سيشكل مشكلة بالنسبة لألفاريز.

    قال اللاعب الدولي الإنجليزي السابق في بودكاست Stick to Football: "إنه بطل كأس العالم، بحق السماء". "إنه من النوع الذي يمكنك أن تعرف أنه قادر على التعامل مع المناسبات الكبيرة، ووجود لاعب مثله في أرسنال سيكون بمثابة نهاية المباراة".

    ربما تشاطر تشيلسي وجهة النظر هذه، حيث تتزايد التكهنات بأن البلوز يعتقدون أن ألفاريز هو المهاجم رقم 9 المتميز الذي طالما افتقروا إليه، مثل أرسنال، وهو نوع من المهاجمين المتحركين الذين يمكنهم التعاون بشكل أكثر فعالية مع جواو بيدرو المتعدد المواهب مقارنة بليام ديلاب المحدود.

  • FC Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    بديل ليفاندوفسكي؟

    ومع ذلك، يقال إن برشلونة هو الذي يتصدر السباق للتعاقد مع ألفاريز، وهو أمر يبدو سخيفًا بالطبع، نظرًا للقيود المالية التي يواجهها البلوغرانا والسعر المزعوم الذي يطلبه أتلتيكو والذي يصل إلى تسعة أرقام. إن الاهتمام المزعوم للكتالونيين بالتعاقد مع مهاجم يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش في صفقة انتقال مجانية يبدو أكثر منطقية، لكن شائعة انتقال ألفاريز إلى برشلونة هي شائعة لا تريد أن تختفي.

    حتى أن المدافع رونالد أراوخو سُئل عن ذلك قبل مباراة الخميس. قال الأوروغواياني: "إنه لاعب رائع، وبالنسبة لي، فهو أحد أفضل المهاجمين في العالم. يمكنك أن ترى الجودة التي يتمتع بها ، وأفضل اللاعبين يجب أن يكونوا في أفضل نادٍ، وهو نادينا. هذا أمر بديهي. لكن ليس من واجبي القيام بهذا العمل أو اتخاذ هذا القرار".

    تقع هذه المسؤولية على عاتق لابورتا والمدير الرياضي ديكو، اللذين، بعد سنوات من المحاسبة الإبداعية وبيع الروح، يقربان برشلونة أكثر من أي وقت مضى من الامتثال الكامل للوائح المالية للدوري الإسباني. إذا تمكنوا من تحقيق ذلك بحلول نهاية الموسم، فلن يكون التعاقد مع ألفاريز مستحيلاً.

    لقد حقق برشلونة بالتأكيد أشياء أغرب في فترات الانتقالات الأخيرة، ولا شك أن ألفاريز سيكون بديلاً رائعًا لروبرت ليفاندوفسكي، المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا والذي من المتوقع أن يغادر كامب نو في الصيف.

    من الواضح أن خسارة ألفاريز لصالح برشلونة ستكون ضربة قاسية لمشجعي أتلتيكو، لكنها ربما لن تكون خيانة كبيرة مثل انضمام أنطوان جريزمان إلى البلوغرانا في عام 2019. على الرغم من كل ما قاله ألفاريز عن شعوره بالاستقرار في مدريد، إلا أنه لم يفعل الكثير لإبعاد نفسه عن كل التكهنات حول انتقاله.

    وقال المهاجم لصحيفة L'Equipe في نوفمبر الماضي: "هل أخطط للعب في برشلونة أو باريس سان جيرمان؟ بصراحة، لا أعرف". "أرى ما يقوله الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي إسبانيا يتحدث الناس كثيرًا عني وعن برشلونة. في الوقت الحالي، أنا أركز على أتلتيكو وسنراجع الوضع في نهاية الموسم".

  • Julian AlvarezGetty Images

    "نحن بحاجة إلى جوليان"

    من الواضح أن ألفاريز له كل الحق في أن يأخذ بعض الوقت للتفكير في خطوته التالية. لم يخفِ أبدًا رغبته في الفوز بألقاب كبرى مع أتلتيكو، بعد أن كان جزءًا من الفريق الذي فاز بثلاثية الألقاب مع مانشستر سيتي، ومن الواضح أن هناك خطرًا حقيقيًا من أن يتداعى موسم الروجيبلانكوس مرة أخرى في الوقت غير المناسب تمامًا.

    إنهم أقل حظًا بشكل واضح في مواجهة برشلونة في كأس الملك، في حين يمثل كلوب بروج منافسًا صعبًا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لفريق هزمه بودو/جليمت في مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات. ونتيجة لذلك، يمكن لأتلتيكو الاستفادة من استعادة ألفاريز لسلسلة أهدافه في أقرب وقت ممكن، حيث إنهم ليسوا مجهزين حقًا لتحمل مهاجمًا عادة ما يكون شرسًا، لكنه بدا باهتًا وغير فعال خلال الشهرين الماضيين.

    على الجانب الإيجابي، جلب أتلتيك المزيد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، ويبدو أن أديمولا لوكمان قادر بالفعل على إضافة بُعد جديد تمامًا للهجوم بسرعته ومهارته، على الرغم من أن العمر بدأ يؤثر على جريزمان، في حين أن سورلوث لم يكن بنفس الدقة هذا الموسم كما كان في الموسم الماضي. كما كانت هناك مشاكل في قلب الدفاع، على الرغم من المستوى الجيد لبوبيل، في حين أن خسارة بابلو باريوس الذي لا يمكن تعويضه بسبب الإصابة تعد ضربة قوية لخط الوسط.

    ومما يثير القلق أن ألفاريز، الذي كان متاحًا دائمًا تقريبًا، عانى أيضًا من بعض المشاكل البدنية في الأسابيع الأخيرة وغاب عن هزيمة بيتيس بسبب المرض، لذا فإن سيميوني يائس لاستعادته قبل مواجهة برشلونة.

    "نحن بحاجة إلى جوليان"، كرر المدرب للمرة الألف هذا الموسم. "إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، أفضل لاعب كرة قدم لدينا، ونأمل أن يكون جاهزًا تمامًا ليوم الخميس. أمامنا مباراة مهمة للغاية".

    فكأس الملك هو، بعد كل شيء، أفضل فرصة لأتلتيكو مدريد للفوز بلقب هذا الموسم، وبينما ستكون حالة الملعب مهمة، فإن ألفاريز هو اللاعب الذي يحتاجونه في أفضل حالة بدنية - وعقلية - ممكنة.

    ترجمة آلية بواسطة GOAL-e

كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
0