استكشف ريال مدريد إمكانية إعادة أشرف حكيمي في صفقة انتقال مجانية في عام 2026، معتمداً على تعثر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وعلاقاته العاطفية القوية مع النادي. لكن كل شيء تغير بعد أن أدى رحيل كيليان مبابي إلى توفير مساحة كبيرة في رواتب باريس سان جيرمان، مما دفع النجم المغربي إلى تغيير موقفه بشكل جذري وتوقيع تمديد طويل الأمد في باريس بدلاً من ذلك.
أسرار وكواليس خطيرة ومثيرة .. التعاقد مع كيليان مبابي أفسد خطة ريال مدريد لضم أشرف حكيمي مجانًا في 2026
خطة مدريد لاستعادة حكيمي في 2026 تنهار بعد تدخل باريس سان جيرمان
بعد أن أمضى سنوات في أكاديمية الشباب في مدريد، غادر حكيمي النادي في عام 2020 للانضمام إلى إنتر بعد فترة إيجابية قضاها معارًا إلى بوروسيا دورتموند. ومنذ ذلك الحين، تطور ليصبح أفضل ظهير أيمن في العالم، بعد أن انضم إلى باريس سان جيرمان وساعد الفريق الفرنسي في الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. وبطبيعة الحال، كان ريال مدريد يرغب في إعادة النجم المغربي، الذي خاض 17 مباراة مع الفريق الأول للبلانكوس، إلى سانتياجو برنابيو، ومع انتهاء عقده في عام 2026، كانت هناك فترة كان النادي يعلق فيها آمالاً كبيرة على استقطابه.
في ذلك الوقت، كانت مفاوضات تجديد عقد حكيمي مع باريس سان جيرمان متوقفة، وكان ريال مدريد قد أبلغه سراً منذ سنوات أنه إذا أكمل عقده مع باريس سان جيرمان وأصبح لاعباً حراً في 2026، فإن أبواب البرنابيو ستكون مفتوحة على مصراعيها. مع توتر العلاقات بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، كان العودة دون رسوم تعتبر السبيل الوحيد الممكن. تغيرت هذه الاحتمالية بشكل كبير بعد رحيل مبابي، حيث أصبح لدى باريس سان جيرمان فجأة مساحة مالية كبيرة للمناورة، مما شكل نقطة تحول أعاقت خطة ريال مدريد، وفقًا لصحيفة AS.
- AFP
باريس سان جيرمان يغير استراتيجيته ويقدم عرضًا لحكيمي لا يمكن لريال مدريد أن يضاهيه
كان مستقبل اللاعب المغربي يتجه نحو مفترق طرق كلاعب حر حتى اتخذ عملاق الدوري الفرنسي قرارًا حاسمًا. أدى رحيل مبابي إلى توفير موارد مالية ضخمة، مما سمح لباريس سان جيرمان بتقديم عرض لم يستطع ريال مدريد منافسته. أقنع العرض، الذي عززه مشروع لويس كامبوس الرياضي وتأثير لويس إنريكي في غرفة الملابس، حكيمي بإعادة النظر في مستقبله وتوقيع عقد طويل الأمد في فبراير من هذا العام.
من وجهة نظر باريس سان جيرمان، أصبح الاحتفاظ بأحد أفضل الظهيرين الأيمن في العالم حجر الزاوية في إعادة بناء الفريق بعد رحيل مبابي. اختار حكمي، الذي اندمج بالفعل في فريق باريس ورؤية النادي طويلة المدى، الاستقرار في باريس على العاطفة في مدريد.
التعافي من الإصابة، زيارات مورسيا والعلاقات القوية مع مدريد
طوال هذه القصة، كان حكيمي يتعافى من إصابة الكاحل التي تعرض لها بعد تدخل قوي من لويس دياز في دوري أبطال أوروبا. سمح له باريس سان جيرمان بمواصلة العلاج في مورسيا، حيث يعمل عن كثب مع ساليناس وفريق عيادة إنوفا. شوهد مؤخرًا على جهاز تنقل متحرك في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي بعد فوزه بلقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2025.
كما أن ظهوره المنتظم في أنحاء إسبانيا خلال الأسابيع الأخيرة أبقى التكهنات حية. زيارة حكيمي لمباراة ريال مدريد التي انتهت بالتعادل 2-2 ضد إلتشي في الدوري الإسباني الأسبوع الماضي، حيث شاهد مهاجم أكاديمية ريال مدريد السابق ألفارو رودريجيز يسجل هدفًا ويقلد احتفال حكيمي "البطريق". على الرغم من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2029، إلا أن تلك الروابط العاطفية لا تزال قائمة. ومما يدل على ذلك أيضًا: أنه التقى بصديقه المقرب مبابي بعد مباراة إلتشي.
- AFP
التجديد حتى عام 2029 ينهي آمال مدريد لكن العلاقة تستمر
مع ارتباط حكيمي الآن بالبطل الأوروبي حتى عام 2029، انتهت فعليًا خطة مدريد الطويلة الأمد لإعادة التعاقد معه. كان النادي يدرك دائمًا أن التفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان كان شبه مستحيل، وبمجرد أن أصبح الانتقال المجاني غير وارد، أُغلق باب التفاوض.
بالنسبة لباريس سان جيرمان، سيكون حكيمي شخصية مركزية في مشروع إنريكي المتطور، ومن المتوقع أن يعود من الإصابة قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية. بالنسبة لريال مدريد، إنها قصة لم شمل بدت ممكنة بشكل متزايد حتى أعادته عملية إعادة بناء باريس سان جيرمان بعد رحيل مبابي إلى مشروع باريس.
ومع ذلك، فإن وجوده المتكرر في إسبانيا، وماضيه في أكاديمية ريال مدريد، وولائه للنادي يضمن أن علاقته مع الفريق الملكي ستظل دائمًا جزءًا من هويته حتى لو لم يعد العودة ممكنة.