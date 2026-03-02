Getty Images Sport
ترجمه
الكشف عن: نجوم توتنهام سيخفضون رواتبهم بنسبة 50 في المائة إذا هبطوا من الدوري الإنجليزي الممتاز
الحماية المالية في توتنهام
يبرز هذا النهج الاستباقي في مفاوضات العقود الاتجاه المتزايد نحو "الحماية من الهبوط" بين نخبة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقًا لتقرير موقع The Athletic. ويعتبر تخفيض الرواتب بنسبة 50% أعلى بكثير من المتوسط القياسي في هذا القطاع، حيث يفقد اللاعبون عادةً ما بين 25% و30% من رواتبهم بعد هبوطهم إلى دوري الدرجة الثانية. وبالنسبة لأصحاب الرواتب الأعلى في الفريق، فإن مثل هذا التخفيض سيمثل تغييراً جذرياً في رواتبهم الأسبوعية، مما سيؤدي فعلياً إلى خفض فاتورة رواتب النادي الضخمة إلى النصف بين عشية وضحاها لتتناسب مع مستويات الدخل المنخفضة في الدرجة الثانية.
- Getty Images Sport
حماية المستقبل المالي للنادي
تلعب هذه البنود أيضًا دورًا مهمًا في طريقة تعامل توتنهام مع سوق الانتقالات وتجديد العقود. وفقًا لتقرير موقع The Athletic، فإن هذه الشروط غير قابلة للتفاوض عند توقيع لاعب جديد مع النادي. تضمن هذه الشفافية أن يكون كل عضو في الفريق على دراية تامة بالمخاطر المالية المرتبطة بالأداء الضعيف على أرض الملعب. كما أنها تساعد النادي في المفاوضات مع الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن قواعد الربح والاستدامة (PSR)، حيث إنها توضح خطة واضحة لخفض التكاليف في حالة انخفاض الإيرادات. تمنع اتساق هذه البنود في جميع أنحاء الفريق حدوث خلافات في غرفة الملابس بشأن "عقوبات الهبوط" المتباينة.
علاوة على ذلك، فإن وجود بند خفض الأجور بنسبة 50 في المائة يجعل من السهل على النادي الاحتفاظ بأصوله الرئيسية أو بيعها بسعر سوقي عادل بعد الهبوط. في كثير من الحالات، تضطر الأندية إلى "بيع اللاعبين بأسعار مخفضة" لأنها لا تستطيع تحمل تكاليف الاحتفاظ باللاعبين الذين يتقاضون رواتب عالية. من خلال خفض الرواتب تلقائيًا إلى النصف، سيكون توتنهام تحت ضغط أقل لبيع اللاعبين، مما قد يسمح له بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في أول فرصة. وهذا يحمي بشكل أساسي تقييم النادي للاعبين، ويضمن عدم خسارة مئات الملايين من الجنيهات من قيمة الأصول بين عشية وضحاها بسبب الحاجة الماسة إلى سداد رواتب اللاعبين.
التأثير على تشكيلة الفريق الأول
بالنسبة للاعبين أنفسهم، تعمل هذه الفقرة كحافز كبير لضمان البقاء في الدوري الممتاز. إذا كان اللاعب يحصل حاليًا على 200,000 جنيه إسترليني في الأسبوع، فإن راتبه سينخفض إلى 100,000 جنيه إسترليني في الأسبوع بمجرد تأكيد هبوط النادي. على الرغم من أن هذا المبلغ لا يزال كبيرًا، إلا أن نمط حياة لاعبي كرة القدم المعاصرين والتزاماتهم الضريبية تجعل مثل هذا الانخفاض مصدر قلق حقيقي. كما أنه يؤثر على ثقافة "الشراء"، حيث قد يطالب العديد من اللاعبين ببنود تحرير أقل في عقودهم لضمان مغادرة النادي بدلاً من اللعب في الدوري برواتب أقل.
غالبًا ما يكون وجود هذه الشروط نقطة خلاف أثناء مفاوضات العقود، خاصة بالنسبة للمواهب العالمية التي تعتقد أن الهبوط أمر شبه مستحيل. ومع ذلك، لا يزال موقف توتنهام ثابتًا: صحة المؤسسة يجب أن تأتي أولاً. من خلال وضع هذه الاتفاقيات، يتجنب النادي المفاوضات الفردية الفوضوية التي غالبًا ما تعاني منها الفرق التي هبطت، حيث يقاتل اللاعبون والوكلاء للحفاظ على رواتبهم في الدوري الممتاز في دوري أدنى، مما يؤدي غالبًا إلى نزاعات قانونية أو اضطرابات في غرفة الملابس.
- Getty Images Sport
نظرة مستقبلية على مشهد الهبوط
في حين أن احتمال هبوط توتنهام لا يزال منخفضًا من الناحية الإحصائية، فإن عدم القدرة على التنبؤ بنتائج الدوري الإنجليزي الممتاز تعني أنه لا يمكن لأي نادٍ أن يتهاون. إن بند خفض الأجور بنسبة 50 في المائة هو إجراء "طوارئ" يأمل معظم الناس ألا يتم استخدامه أبدًا، ولكن وجوده يوفر شبكة أمان لا يمكن أن تفتخر بها سوى قلة من الأندية الأخرى. مع استمرار اتساع الفجوة المالية بين المستويات، قد تصبح هذه الدقة الشديدة في تفاصيل العقود قريبًا معيارًا إلزاميًا لأي نادٍ يطمح إلى تحقيق نجاح مستمر في الدوري الممتاز.
إعلان