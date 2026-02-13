الكشف عن موعد اتخاذ لوكا مودريتش (40 عامًا) قرارًا بشأن تمديد عقده مع ميلان، في الوقت الذي يترقب فيه الروسونيري أيضًا قرار نجم المنتخب الأمريكي كريستيان بوليسيتش

انتقل مودريتش إلى ميلان في صيف 2025 بعد أن أنهى مسيرته التي استمرت 13 عامًا مع ريال مدريد. يتضمن عقده خيارًا لمدة 12 شهرًا، ومن المتوقع أن يستمر لاعب الوسط الخالد في اللعب لبعض الوقت.

وقد قال زميله في النادي كريستوفر نكونكو عن مودريتش، الذي يحذو حذو زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو باللعب حتى سن الأربعين: "لوكا لاعب لا يصدق: لديه موهبة فريدة ويقدم تمريرات عرضية استثنائية. إذا حاولت أن أفعل ذلك، فمن المحتمل أن أخلع وركي... من المذهل أنه يبلغ 40 عامًا، لكنه يمكنه اللعب حتى يبلغ 45 أو حتى 46 عامًا".

يأمل ميلان أن يكون ذلك هو الحال، حيث زعمت صحيفة غازيتا ديلو سبورت أن مودريتش "سيتخذ قراره في نهاية الموسم الحالي، بناءً على دوافعه وحالته البدنية".

تحدث مودريتش عن أسباب انضمامه إلى ميلان، حيث كان يبحث عن تحدٍ جديد بعد فوزه بكل شيء تقريبًا في مدريد: "لم يكن الأمر سهلاً. قضيت نصف حياتي تقريبًا هناك. وصلت في سن 27 وغادرت في سن 40 تقريبًا. في نادٍ لا يتسامح مع المتوسط، البقاء كل هذه المدة أمر لا يصدق.

أعتقد أنني انضممت إلى نادٍ قريب جدًا من ريال مدريد من حيث السمعة والتاريخ. كانت هذه هي الحالة المثالية بالنسبة لي. عندما أتيحت لي فرصة الانضمام إلى ميلان، عرفت أنها الفرصة المناسبة. استقبلني الناس بشكل رائع، داخل النادي وخارجه. تشعر في كل خطوة أن ميلان هو عملاق تاريخي".