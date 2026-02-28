Getty Images Sport
ترجمه
الكشف عن سبب عدم ضم إرلينغ هالاند إلى تشكيلة مانشستر سيتي في رحلته الحاسمة إلى ليدز
- AFP
هاالاند لم يصل مع فريق مانشستر سيتي
وصل لاعبو سيتي إلى ملعب إيلاند رود قبل ساعتين من انطلاق المباراة في الساعة 5:30 مساءً (بتوقيت غرينتش)، لكن هالاند لم يخرج من حافلة الفريق، مما أدى إلى تكهنات حول غيابه. وفقًا لما أورده جان-آج فجورتوفت لأول مرة، يُفترض أن هالاند تعرض لإصابة طفيفة أثناء التدريب، ولا سيما في منطقة الركبة.
المتنافسون على اللقب يواصلون مسيرتهم بدون مهاجمهم النجم
مع غياب هالاند، من المتوقع أن يقود عمر مرموش هجوم مانشستر سيتي في ليدز، مع دعم من الجناحين ريان شيركي وأنطوان سيمينيو. جانلويجي دوناروما سيبدأ في حراسة المرمى، مع رباعي الدفاع ماتيوس نونيس وروبن دياس ومارك جوي وريان أيت-نوري. رودري ونيكو أورايلي وقائد الفريق برناردو سيلفا سيبدأون في خط الوسط.
ويضم دكة البدلاء القوية لمانشستر سيتي جيمس ترافورد، عبدوكودير خوسانوف، جون ستونز، ناثان أكي، نيكو غونزاليس، تيجاني رييندرز، فيل فودن، جيريمي دوكو وسافينهو.
- AFP
رجال جوارديولا يطاردون أرسنال
إذا فاز مانشستر سيتي في ملعب إيلاند رود، فسوف يقترب بفارق نقطتين من أرسنال المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن لعب نفس عدد المباريات. يستقبل أرسنال منافسه اللندني تشيلسي في ملعب الإمارات يوم الأحد، بينما ستقام مباراة مانشستر سيتي المؤجلة ضد كريستال بالاس، التي أعيد ترتيبها بعد وصوله إلى نهائي كأس كاراباو، في وقت لاحق من الموسم.
ليدز يتطلع إلى إحداث مفاجأة
ليدز لم يخسر في آخر 25 مباراة مسائية خاضها على ملعب إيلاند رود، وهي سلسلة تمتد إلى عام 2023. فوز فريق دانيال فارك سيجعله يتساوى في النقاط مع برايتون آند هوف ألبيون في المركز 14 ويبتعد بفارق 9 نقاط عن منطقة الهبوط.
إعلان