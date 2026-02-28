الكشف عن سبب عدم ضم إرلينغ هالاند إلى تشكيلة مانشستر سيتي في رحلته الحاسمة إلى ليدز

مع غياب هالاند، من المتوقع أن يقود عمر مرموش هجوم مانشستر سيتي في ليدز، مع دعم من الجناحين ريان شيركي وأنطوان سيمينيو. جانلويجي دوناروما سيبدأ في حراسة المرمى، مع رباعي الدفاع ماتيوس نونيس وروبن دياس ومارك جوي وريان أيت-نوري. رودري ونيكو أورايلي وقائد الفريق برناردو سيلفا سيبدأون في خط الوسط.

ويضم دكة البدلاء القوية لمانشستر سيتي جيمس ترافورد، عبدوكودير خوسانوف، جون ستونز، ناثان أكي، نيكو غونزاليس، تيجاني رييندرز، فيل فودن، جيريمي دوكو وسافينهو.