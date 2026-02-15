الكشف عن خطة الأرجنتين لإيقاف لامين يامال في نهائي لا فيناليسما قبل المواجهة مع فريق ليونيل ميسي

الأرجنتين هي حاملة اللقب بعد فوزها على إيطاليا في ويمبلي عام 2022 بثلاثة أهداف سجلها لاوتارو مارتينيز وأنخيل دي ماريا وباولو ديبالا. نسخة 2026، التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي، ستقام الآن في مارس في قطر.

تحولت الأنظار سريعًا إلى كيفية احتواء الأرجنتين للاعب لامين يامال، الجناح الشاب الذي يعتبر بالفعل أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم العالمية. فاز يامال بجائزة كوبا 2025 في حفل الكرة الذهبية في أكتوبر، وحل ثانيًا بعد أوسمان ديمبيلي في الجائزة الرئيسية بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا على إنتر ميلان في مايو الماضي.

ومع ذلك، فإن مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني لديه بالفعل خطة لاحتواء الجناح الإسباني الموهوب وفقًا لم وقع DobleAmarilla. تشير المنشور إلى أن سكالوني سيشرك لاعب وسط مجتهدًا ليتراجع باستمرار ويوفر تغطية لظهير الأرجنتين الأيسر.

من الناحية النظرية، سيؤدي ذلك إلى خلق وضع "2-1"، مما سيحد من تأثير يامال من الجانب الأيمن. يتعرض اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بشكل روتيني لمراقبة لاعبي الدوري الإسباني، لكن ذلك لم يمنع يامال من تسجيل 10 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة، في الوقت الذي يسعى فيه حامل اللقب إلى التفوق على ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني هذا الموسم.