الكشف عن: تشيلسي فشل في محاولة مفاجئة للتعاقد مع نجم توتنهام في فترة الانتقالات الشتوية
تشيلسي مهتم ببيرغفال
تشيلسي تقدم بعرض لبرغفال هذا الشتاء، لكنه تلقى ردًا بأن توتنهام غير مهتم بالتخلي عن لاعب الوسط، وفقًا لموقع The Athletic. لم يكن تشيلسي النادي الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سعى للتعاقد مع الشاب السويدي، حيث اتصل أستون فيلا أيضًا بتوتنهام. حصل بيرغفال على لقب أفضل لاعب في توتنهام الموسم الماضي، لكنه عانى من أجل الحفاظ على نفس التأثير في الموسم الحالي تحت قيادة فرانك. لم يشارك بيرغفال سوى في 10 مباريات أساسية في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2025-26، لكن وضعه قد يتغير بعد تعيين تيودور.
بيرغفال يوقع عقدًا طويل الأمد مع توتنهام
انضم بيرغفال إلى توتنهام في عام 2024 فقط، لكنه وقع العام الماضي على تمديد لعقده طويل الأمد يستمر حتى عام 2031. وتحدث عن مدى استمتاعه بوقته في النادي.
وقال: "أنا متحمس للغاية وممتن للغاية لكل من ساعدني، وأنا متحمس لاستمرار هذه الرحلة". "إنه نادٍ ذو طموحات كبيرة، وأنا أستمتع حقًا بوجودي هنا واللعب لهذا النادي الرائع. لقد تعلمت الكثير. عند مجيئي إلى بلد جديد وثقافة جديدة، بالطبع كان لدي ديكي (ديجان كولوسيفسكي) الذي ساعدني كثيرًا في البداية، ولكن مع ذلك، العيش بمفردك، وإعداد الطعام وكل شيء... الأمر لا يقتصر على أن تكون لاعب كرة قدم تتدرب كل يوم، بل يشمل كل ما يحيط بذلك. عليك أن تعتني بالسيارة والمنزل أو الشقة... كل شيء حقًا، لذلك أعتقد أنني تطورت كثيرًا كشخص وكلاعب.
أعتقد أنني عملت بجد من أجل ذلك، وبمساعدة زملائي في الفريق والموظفين، تطورت كثيرًا هذا الموسم. إذا قارنت ذلك ببداية الموسم، فقد جئت من الدوري السويدي، وكان لدي الكثير لأتعلمه وكنت بحاجة إلى الاستقرار قليلاً، لكن أعتقد أنه في فترة عيد الميلاد وما قبلها، بدأت أحصل على مزيد من الوقت (على أرض الملعب) وبدأت أتطور وأتعلم أكثر بمساعدة زملائي في الفريق والموظفين".
هل سيقلب تيودور موازين توتنهام؟
بعد موسم سيئ في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة فرانك، لجأ توتنهام الآن إلى تيودور في محاولة لقلب موازين الموسم. يقول المدرب السابق ليوفنتوس إنه يدرك جيدًا التحدي الذي يواجهه في شمال لندن. وقال لوسائل الإعلام التابعة للنادي: "إنه لشرف كبير أن أنضم إلى هذا النادي في هذه اللحظة المهمة. أدرك المسؤولية الملقاة على عاتقي وتركيزي واضح. أريد أن أحقق أداءً أكثر اتساقًا وأن ننافس بقوة في كل مباراة. هناك جودة عالية في هذا الفريق، ومهمتي هي تنظيمه وتنشيطه وتحسين نتائجنا بسرعة".
أرسنال هو التالي...
ستكون أول مباراة لتودور كمدرب هي مباراة ديربي شمال لندن ضد أرسنال. ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة بمثابة اختبار صعب للمدرب الجديد، حيث يستقبل فريقه المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة ميكيل أرتيتا في ملعب توتنهام هوتسبير. سيكون آرسنال المرشح الأوفر حظاً للفوز، لكن توتنهام يدرك أن فوزه في الديربي على جاره قد يضر بشكل كبير بفرصه في احتلال صدارة الدوري. يتقدم آرسنال حالياً بأربع نقاط على مانشستر سيتي، لكنه تعادل 1-1 مع برينتفورد في المباراة الأخيرة.
